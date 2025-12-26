Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Papà scatenato: tutto quello che c’è da sapere sul film

di Antonio Scali
Papà scatenato: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, 26 dicembre 2025, alle ore 21.20 su Rai 3 va in onda il film Papà scatenato, commedia del 2023 diretta da Laura Terruso. Sebastian svela al padre, l’immigrato italiano Salvo, il suo desiderio di sposare la fidanzata Ellie. Salvo allora decide di unirsi alla coppia per conoscere i futuri consuoceri. Vediamo tutte le informazioni come la trama e il cast.

Trama

Il film segue la storia di Sebastian (Sebastian Maniscalco), proveniente da una famiglia di origini italiane. Suo padre Salvo (Robert De Niro), infatti, è un immigrato italiano, trasferitosi diversi decenni prima negli Stati Uniti, dove ha lavorato come parrucchiere. Quando Sebastian decide di fare la proposta di matrimonio alla sua fidanzata americana Ellie (Leslie Bibb), sia quest’ultima che lo stesso Salvo insistono affinché i genitori di entrambi si incontrino. Viene quindi organizzato un weekend nel quale Salvo potrà conoscere l’intera famiglia di Ellie, nota per essere moto ricca e al contempo eccentrica. Il fine settimana, che avrebbe dovuto unire le famiglie, si trasforma in un vero e proprio scontro culturale, nel quale sembra evidente che Salvo non abbia nulla in comune con i genitori di Ellie. Eppure, alla fine del weekend capiranno qualcosa che in un primo momento è sfuggito a tutti loro.

Papà scatenato: il cast del film

Nel cast di questa divertente commedia troviamo attori molto amati come Robert De Niro, Kim Cattrall e Leslie Bibb. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

  • Sebastian Maniscalco: se stesso
  • Robert De Niro: Salvo Maniscalco
  • Leslie Bibb: Ellie
  • Kim Cattrall: Tigger
  • David Rasche: Bill
  • Anders Holm: Lucky
  • Brett Dier: Doug
  • Colby Shinn: Brett
  • Jessie Camacho: Gloria

Streaming e tv

Dove vedere Papà scatenato in tv e in streaming? Appuntamento su Rai 3 questa sera, 26 dicembre 2025, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Ricerca