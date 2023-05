Papà per amore: trama, cast e streaming del film

Stasera, giovedì 18 maggio 2023, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Papà per amore, film commedia del 2020 diretto da Noémie Saglio, con Vincent Dedienne e Camélia Jordana. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Papà per amore, il film diretto da Noémie Saglio, vede protagonista Vincent (Vincent Dedienne). Trentenne, senza figli, Vincent fa da baby-sitter a un ragazzino di nome Bart, che sta per iniziare l’anno scolastico in una nuova scuola. Quando Elise (Anne Charrier), la madre di Bart, riceve la convocazione per la riunione genitori-professori, chiede a Vincent di andarci al posto suo. E’ così che l’uomo, per un equivoco, si ritrova nel ruolo del padre di Bart. Il ragazzino apprezza questa bugia, avendo sempre sofferto la mancanza di un padre, che non ha mai conosciuto. Per Vincent, l’ingresso in questa strana comunità dal linguaggio e dai codici misteriosi, rappresentata dai genitori di alunni, è un’avventura tutta nuova da cui non può più scappare, e anzi finisce per esserne coinvolto sempre più, soprattutto quando s’innamora di Nora (Camélia Jordana), la giovane maestra di “suo figlio”…

Papà per amore: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Papà per amore, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Vincent Dedienne: Vincent

Camélia Jordana: Nora Portel

Anne Charrier: Elise Canova

Oscar Pauleau: Bart Canova

Samir Guesmi: François Biriani

Alix Poisson: Clarisse Duval

Emmanuelle Bougerol: Sandra Lego

Emilie Gavois-Kahn: Fabienne Baron

Héléna Soubeyrand: Sophie Leprince

Éric Verdin: Eric Anton

Lomani Mondoga: Il signor Sakho

Streaming e tv

Dove vedere Papà per amore in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 18 maggio 2023 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.