Papa Francesco a Piazza di Spagna streaming e diretta tv: dove vedere la visita per l’Immacolata, 8 dicembre 2022

Papa Francesco si reca alle ore 16 di oggi, giovedì 8 dicembre 2022, a Piazza di Spagna, in occasione della Festa dell’Immacolata. Un evento tradizionale che torna dopo lo stop per il Covid. Il Papa renderà omaggio alla statua della Madonna, sulla quale in mattinata i Vigili del Fuoco hanno deposto una corona di fiori. Un evento molto suggestivo, con i doni e l’omaggio dei romani alla Vergine nel giorno in cui si ricorda il dogma dell’Immacolata concezione di Maria. Ma dove vedere in diretta tv e in streaming la visita di Papa Francesco a Piazza di Spagna di oggi, 8 dicembre 2022? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Sarà possibile seguire in diretta la visita di Papa Francesco alla Madonna di piazza di Spagna a Roma per la Festa dell’Immacolata su Rai 1, con lo speciale del Tg1 che partirà dalle 15.45. La telecronaca è affidata a Marco Clementi e Ignazio Ingrao. Diretta anche su Tv2000, al tasto 28 del digitale terrestre, a partire dalle ore 16 con la Venerazione all’Immacolata presieduta da Papa Francesco. Vi ricordiamo che alle 12 sugli stessi canali è possibile seguire l’Angelus del Papa da Piazza San Pietro. Alle 11 Rai 1 trasmetterà anche la Messa per la Festa dell’Immacolata.

Papa Francesco a Piazza di Spagna streaming live

Se non siete a casa, potete seguire la visita di Papa Francesco a Piazza di Spagna per la Festa dell’Immacolata alle ore 16 di oggi, 8 dicembre 2022, su Rai Play in streaming selezionando la diretta di Rai 1. O ancora accedendo alla diretta di Tv2000, collegandosi al suo sito, o sui canali di Vatican Media.

La storia e il programma

Abbiamo visto dove vedere in tv e in streaming Papa Francesco che va a Piazza di Spagna a rendere omaggio alla statua della Madonna per la Festa dell’Immacolata, ma qual è la storia di questa tradizione e il programma di oggi? Si tratta di un’antica consuetudine iniziata nel 1953 con Pio XII, ma interrotta negli ultimi due anni a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia. Prima del Santo Padre saranno numerosi i gruppi e le personalità che lasceranno serti floreali ai piedi della colonna alta 12 metri progettata dall’architetto Luigi Poletti, sulla cui sommità svetta la statua mariana in bronzo realizzata dallo scultore Giuseppe Obici. Tra gli altri, alle 9.30 è previsto l’omaggio del Corpo della Gendarmeria Vaticana, con la banda musicale che eseguirà un inno alla Madonna; alle 10.30, poi, il grande corteo dei lavoratori delle aziende romane più importanti, tra cui le comunali e municipalizzate. Fin dalle 6 e per tutta la giornata, i Frati minori conventuali della basilica dei Santi XII Apostoli accoglieranno gruppi e fedeli, animeranno con canti e saranno disponibili per le confessioni.

“I francescani hanno sempre promosso nel tempo e nella storia la teologia del dogma dell’Immacolata e non hanno mai spento la devozione verso questa solennità”, osserva padre Silvano Bianco, vicario parrocchiale ai Santi XII Apostoli: “Nel sentire del popolo c’era già una grande devozione all’Immacolata, ma ricordiamo che il dogma fu proclamato l’8 dicembre 1854 da Pio IX. Per l’occasione nel porticato davanti alla basilica è stata allestita una mostra di presepi, con presepi in movimento, una serie di pannelli e piccole realizzazioni, in collaborazione con il vicino Museo delle Cere”.