Papa Francesco al G7 streaming e diretta tv: a che ora e dove vedere l’intervento a Borgo Egnazia, orario, canale, oggi, 14 giugno 2024, durata, Rai 1

Oggi, 14 giugno 2024, Papa Francesco parteciperà al G7 in corso in Puglia, a Borgo Egnazia, per un suo intervento sul tema dell’intelligenza artificiale. Si tratta della prima storica volta di un Pontefice al summit tra i grandi del mondo. Ma dove vedere e a che ora l’intervento di Papa Francesco al G7? Ecco tutte le informazioni sull’orario e il canale tv e streaming.

In tv

Sarà possibile seguire l’attesissimo discorso di Papa Francesco sull’intelligenza artificiale al G7 a Borgo Egnazia su Rai 1 grazie allo speciale del Tg1 che partirà alle 13.45. La classica edizione delle 13.30 sarà dunque più breve proprio per seguire in diretta dalla Puglia la sessione pomeridiana del G7, e durerà fino alle 15. Non solo. Anche il canale della Cei tv2000 (27 del digitale terrestre) seguirà l’intervento del Pontefice in diretta dalle 13.55. Anche le principali reti all news come Rai News 24 e Sky Tg24 seguiranno ampiamente l’evento.

Papa Francesco al G7 streaming live

Se non siete a casa, potete seguire l’intervento di Papa Francesco al G7 in diretta streaming su Rai Play, selezionando la diretta di Rai 1, sul sito di TV2000 o sui canali social e YouTube di Vatican Media.

Il programma

Per Papa Francesco sarà una giornata ricca di incontri. L’atterraggio a Borgo Egnazia è previsto alle 12.30: il Papa sarà accolto nel campo sportivo dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Quindi Francesco si trasferirà in golf car alla residenza riservata dove sono previsti i primi incontri bilaterali. Nel dettaglio, il Papa incontrerà Kristalina Georgeva, direttore generale del Fondo internazionale mondiale; quindi Zelensky, Presidente dell’Ucraina; Emmanuel Macron, Presidente francese; Justin Trudeau, Primo ministro canadese. Al termine, intorno alle 14.05, la Meloni accoglierà ufficialmente il Papa nella corte di Borgo Egnazia cui seguirà la foto ufficiale. Alle 14.15 il Papa parteciperà alla sessione comune e pronuncerà il suo intervento sull’intelligenza artificiale al quale faranno seguito gli altri interventi.

Dopo le 17.30 ci sarà una seconda tornata di incontri bilaterali tra il Papa e altri Capi di Stato: Bergoglio avrà un faccia a faccia con il Presidente del Kenya, William Samoel Ruto; con Narendra Modi, Primo Ministro dell’India. Quindi vedrà il presidente Usa Joe Biden; successivamente Lula da Silva, presidente del Brasile; Recep Tayyip Erdogan, Presidente turco; e il Presidente algerino Tebboune. Il Pontefice quindi farà rientro in Vaticano (atterraggio all’eliporto previsto intorno alle 21.15).