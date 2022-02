A che ora c’è Papa Francesco a Che tempo che fa: l’orario dell’intervista del Pontefice

A che ora c’è Papa Francesco a Che tempo che fa oggi, domenica 6 febbraio 2022, su Rai 3? Il Pontefice, come annunciato nei giorni scorsi, stasera sarà in collegamento da Santa Marta (in Vaticano) con lo studio del programma di Fabio Fazio che lo intervisterà. L’orario esatto dell’intervista non è stato reso noto. La scaletta di Che tempo che fa infatti non viene comunicata prima. Di certo però sappiamo l’orario d’inizio del programma: ore 20; e la chiusura: ore 23,30. Ovviamente l’intervista verrà trasmessa in prima serata e non a chiusura. L’intervista è stata concordata direttamente tra i due interlocutori, come è nello stile di Francesco che già in precedenza aveva espresso pubblicamente il suo apprezzamento per il conduttore. “La consolazione – aveva affermato il Papa all’inizio della pandemia – adesso deve essere impegno di tutti. In questo senso mi ha molto colpito l’articolo scritto da Fabio Fazio sulle cose che sta imparando da questi giorni. Ha ragione ad esempio quando dice: ‘È diventato evidente che chi non paga le tasse non commette solo un reato ma un delitto: se mancano posti letto e respiratori è anche colpa sua’. Questa cosa mi ha molto colpito”. Immediata era stata la reazione di Fazio: “Sono travolto dall’emozione. Dovrò cercare di meritarmi questo onore e questa responsabilità”.

Abbiamo visto a che ora inizia l’intervista di Papa Francesco a Che tempo che fa, ma dove vederla? Come detto, il programma va in onda su Rai 3. Quindi la puntata di oggi, 6 febbraio 2022, sarà disponibile sul terzo canale del telecomando del digitale terrestre a partire dalle ore 20 con l’anteprima. Rai 3 è disponibile anche al tasto 503 per la versione HD, chi invece dispone di un decoder Sky lo trova al tasto 103. Chi invece vuole seguire il programma in streaming può farlo in due modalità: la prima è quella della diretta, quindi dalle ore 20 se siete interessati alla diretta, o dalle ore 20,35 quando parte il programma in sé, potete accedere a RaiPlay, selezionare il canale di riferimento – in questo caso Rai 3 – e seguire dal vostro pc, smartphone e tablet tutto ciò che accade anche in tv. Chi invece vuole recuperare la puntata andata in onda può farlo quando vuole grazie alla funzione on demand di RaiPlay.