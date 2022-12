Perché Paolo Del Debbio non conduce Dritto e Rovescio oggi: il motivo dell’assenza

Perché Paolo Del Debbio non conduce la puntata di oggi di Dritto e Rovescio, 15 dicembre 2022? Il giornalista è assente in questo che è l’ultimo appuntamento dell’anno con il talk i Rete 4, che tornerà regolarmente a gennaio 2023. A darne l’anteprima è stato TvBlog, secondo cui il giornalista è assente perché sarebbe stato colpito dall’influenza stagionale. D’altronde molti italiani in questi giorni sono a letto a causa dell’influenza, quest’anno arrivata in anticipo e particolarmente virulenta. Ecco perché Paolo Del Debbio non c’è questa sera a Dritto e Rovescio. Il programma di Rete 4 tornerà dopo la sosta natalizia, il 12 gennaio 2023. Ma chi sostituisce Paolo Del Debbio alla conduzione? Scopriamolo insieme.

Chi è Marcello Vinonuovo

Chi è il conduttore di oggi di Dritto e Rovescio, che prende il posto di Del Debbio? Si tratta del giornalista Marcello Vinonuovo, già in altre occasioni d’emergenza chiamato alla conduzione del talk di Rete 4. Classe 1980, è nato a Palermo, ma è cresciuto a Caserta. Sin da bambino si è appassionato al giornalismo muovendo i primi passi presso alcune radio e riviste locali. Dopo una laurea in Filosofia conseguita presso l’Università Federico II di Napoli, si è trasferito a Milano per un master in Giornalismo. Nel 2007 approda a Mediaset dove comincia a lavorare come inviato per il TG di Studio Aperto. Poco dopo l’entrata nel team di NewsMediaset e successivamente in Tgcom24 dove ha condotto tg e alcuni approfondimenti. Sulle reti del Biscione ha condotto il talk Dalla vostra parte e ha collaborato alla realizzazione di programmi di successo come Matrix e Quinta Colonna.

Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti oggi

Abbiamo visto perché Paolo Del Debbio non conduce oggi Dritto e Rovescio, ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi? In primo piano l’intervista al Presidente del Veneto Luca Zaia. Nel corso della puntata, ampio spazio al Qatargate, con documenti e interviste inedite, e a un approfondimento sul reddito di cittadinanza, con le continue polemiche per le modifiche decise dal nuovo esecutivo e con la denuncia di alcuni imprenditori per i quali la mancanza di lavoratori stagionali sia da imputare proprio al sussidio. Tra gli ospiti di questa sera: Giovanni Toti, Giovanni Donzelli, Luigi De Magistris, Michele Gubitosa, Matteo Ricci, Matilde Siracusano, Silvia Sardone, Eleonora Evi, Michela Brambilla e Gianfranco Librandi.