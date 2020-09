Paolo Conticini e Veera Kinnunen, la coppia di Ballando con le Stelle 2020

Paolo Conticini e Vera Kinnunen sono una delle coppie di Ballando con le stelle 2020, il programma condotto da Milly Carlucci in onda dal 19 settembre 2020 su Rai 1 in cui 13 coppie si sfidano a colpi di danza. Ma chi sono Paolo Conticini e Veera Kinnunen? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Chi è Paolo Conticini

Paolo Conticini è nato a Pisa, il 10 gennaio 1969. Dopo un passato da modello, disegnatore in uno studio di arredamento e gestore di una palestra, all’età di 23 anni conosce Christian De Sica. Con lui lavora in diversi film, sia per il cinema che per la televisione. In tv ha preso parte a diverse fiction e trasmissioni: è stato il commissario/vice questore Gaetano Berardi nelle sette stagioni della serie “Provaci ancora prof!”, dal 2005 al 2017, assieme a Veronica Pivetti. Nel 2008 e nel 2009 presenta lo “Zecchino D’Oro” con Veronica Maya. Nel 2011, prende parte alla miniserie tv “Come un delfino” con Raoul Bova e alla settima e ottava stagione di “Un medico in famiglia”. Nello stesso anno, Paolo Conticini è nel cast di “Lasciami cantare!”.

A settembre 2011, è un attore di soap opera nella fiction televisiva “Anna e i Cinque 2” con Sabrina Ferilli. Tra il mese di settembre e novembre 2012, partecipa alla seconda edizione di “Tale e quale show”, il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti. In seguito, partecipa al torneo finale tra le due edizioni. Nel 2014, conduce, ancora una volta, lo “Zecchino D’Oro” con Veronica Maya. Nell’autunno 2015 e nell’inverno 2015/2016 è, con Serena Autieri, a teatro, in “Vacanze romane”. Al cinema, tra le altre interpretazioni, si ricordano quelle nei cinepanettoni: Natale a Rio, Natale a Beverly Hills, Un Natale al sud e tanti altri. Per quanto riguarda la vita privata, dal 2013 è sposato con l’ex modella Giada Parra.

Chi è Veera Kinnunen

Veera Kinnunen nasce in Svezia da genitori finlandesi e coltiva sin da piccola la sua grande passione per la danza. Vera infatti ha solo sette anni quando inizia a ballare e a partecipare a concorsi di ballo nei quali riscuote molti successi e vittorie. In particolare Vera si specializza in danze latino americane e in danza contemporanea. Una volta terminati gli studi di danza Vera si trasferisce in Australia, quando ha 19 anni: qui entra a entrare nel “Burn The Floor”, un famosissimo show di livello internazionale di danze Standard e Latino Americane con cui resta in tour per due anni girando tutti i contenenti del mondo. Grazie anche a queste esperienze internazionale Vera Kinnunen parla perfettamente quattro lingue (finlandese, svedese, italiano e inglese) e inizia a coltivare anche un’altra sua passione: quella di disegnare abiti.

Vera Kinnunen di fatto è la ballerina svedese più titolata di sempre con i suoi 10 titoli nazionali in diverse classi di età nella massima serie svedese. Verra Kinnunen ha vinto tantissimi premi in competizione di danze latino americane ballando con Stefano Oradei, suo partner nella danza come nella vita. I due sono stati insieme 11 anni e hanno girato il mondo portando il loro affiatamento e la loro bravura in concorsi e programmi televisivi tra cui Let’s Dance, un format svedese molto simile a Ballando con le stelle.

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che Vera Kinnunen e Stefano Oradei si sono conosciuti nel maggio 2008 a un festival di danza in Inghilterra. I due hanno una scuola di danza a Stoccolma dove insegnano a livello competitivo a più di 100 studenti di diverse classi e età. Stanno insieme fino al 2019 quando la loro relazione si rompe a causa della relazione di Veera con il suo compagno “di programma” Dani Osvaldo. Come ammetterà Stefano la loro relazione viveva già un periodo di stallo e questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Dopo 11 anni di amore i due sono lasciati. La storia tra Veera e Osvaldo è andata avanti per qualche mese ma i due si sono lasciati comunque prima di dicembre 2019.

Streaming e tv

Dove vedere Ballando con le Stelle 2020 in tv e live streaming? Il programma va in onda il sabato sera su Rai 1 (canale 1 o 501 (HD) del digitale terrestre) alle ore 20,35. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

