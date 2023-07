Paolo Borsellino: il cast del film su Canale 5

Paolo Borsellino – Il film è un prodotto italiano andato già in onda nel 2004 su Canale 5 e che torna in replica anche questa estate. Nello specifico, la messa in onda è prevista per lunedì 18 luglio 2023, in prima serata sul canale principale di Mediaset. Diretto da Gianluca Maria Tavarelli, il film – inteso come miniserie perché è stato diviso inizialmente in due puntate – è ambientato a Palermo e racconta cos’è accaduto dal 1980 fino al 1992. In particolare si sofferma sulla storia di Paolo Borsellino, che insieme a Giovanni Falcone e ad altri ha fondato un pool antimafia per combattere la malavita e ne ha pagato il prezzo con la vita. Di seguito scopriamo chi interpreta il giudice nella miniserie.

Il cast

Chi fa parte del cast di Paolo Borsellino – Il Film? Ad interpretare il famoso giudice è Giorgio Tirabassi, ma a fargli compagnia ci sono altri grandi attori del cinema e della TV italiana. Di seguito vediamo tutti i personaggi e i rispettivi interpreti che compongono il cast della miniserie:

Giorgio Tirabassi: Paolo Borsellino

Ennio Fantastichini: Giovanni Falcone

Giulia Michelini: Lucia Borsellino

Elio Germano: Manfredi Borsellino

Daniela Giordano: Agnese Piraino Leto

Andrea Tidona: Rocco Chinnici

Santo Bellina: Giuseppe Montana

Ninni Bruschetta: Ninni Cassarà

Fulvio Pepe: Emanuele Basile

Cesare Apolito: Walter Eddie Cosina

Elisabetta Balia: Emanuela Loi

Pietro Biondi: Antonino Caponnetto

Luigi Maria Burruano: Tommaso Buscetta

Ida Carrara: Maria Pia Lepanto, madre di Borsellino

Nino D’Agata: Agostino Catalano

Veronica D’Agostino: Fiammetta Borsellino

Carmelo Galati: Claudio Traina

Claudio Gioè: Antonio Ingroia

Mario Opinato: Vincenzo Calcara

Giacinto Ferro: Giovanni Pizzillo

Peppino Mazzotta: capitano Pellegrini

Fulvio D’Angelo: Gaspare Mutolo

Bruno Torrisi: don Cesare Rattoballi

Paolo Borsellino – Il film streaming e TV

Dove vedere Paolo Borsellino in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, la pellicola va in onda in prima serata martedì 18 luglio 2023 alle ore 21:20 su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva bisogna sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando. Chi invece vuole seguire il film in live streaming può accedere a MediasetPlay, servizio gratuito previa registrazione da usufruire sia via desktop che tramite app.