Paolo Borsellino: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, martedì 18 luglio 2023, va in onda Paolo Borsellino, film inteso come miniserie poiché diviso in due puntate andato in onda per la prima volta nel 2004. Diretto da Gianluca Maria Tavarelli, la miniserie è ambientata a Palermo e racconta la storia di un personaggio iconico che ha segnato il nostro paese. Ad interpretare il grande giudice ucciso dalla mafia è Giorgio Tirabassi. Di seguito vediamo la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Chi non conosce il giudice Paolo Borsellino? La miniserie è ambientata a Palermo e parte nel momento in cui il giudice ha scoperto dalle indagini del capitano dei carabinieri Emanuele Basile che è in corso una nuova alleanza tra la mafia palermitana e quella corleonese. Così con Giovanni Falcone e Rocco Chinnici e altri come Leonardo Guarnotta e Giuseppe Di Lello crea un pool investigativo sulla nuova mafia. Gli arresti che ne conseguono trasformano quel team in un bersaglio facile per la mafia. Il primo a morire è Rocco Chinnici.

Paolo Borsellino: il cast del film

Ora che abbiamo visto la trama, possiamo soffermarci sul cast di Paolo Borselllino – Il film. Ad interpretare il giudice è Giorgio Tirabassi. Di seguito vediamo attori e personaggi:

Giorgio Tirabassi: Paolo Borsellino

Ennio Fantastichini: Giovanni Falcone

Giulia Michelini: Lucia Borsellino

Elio Germano: Manfredi Borsellino

Daniela Giordano: Agnese Piraino Leto

Andrea Tidona: Rocco Chinnici

Santo Bellina: Giuseppe Montana

Ninni Bruschetta: Ninni Cassarà

Fulvio Pepe: Emanuele Basile

Cesare Apolito: Walter Eddie Cosina

Elisabetta Balia: Emanuela Loi

Pietro Biondi: Antonino Caponnetto

Luigi Maria Burruano: Tommaso Buscetta

Ida Carrara: Maria Pia Lepanto, madre di Borsellino

Nino D’Agata: Agostino Catalano

Veronica D’Agostino: Fiammetta Borsellino

Carmelo Galati: Claudio Traina

Claudio Gioè: Antonio Ingroia

Mario Opinato: Vincenzo Calcara

Giacinto Ferro: Giovanni Pizzillo

Peppino Mazzotta: capitano Pellegrini

Fulvio D’Angelo: Gaspare Mutolo

Bruno Torrisi: don Cesare Rattoballi

Streaming e TV

Dove vedere Paolo Borsellino in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, la pellicola va in onda in prima serata martedì 18 luglio 2023 alle ore 21:20 su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva bisogna sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando. Chi invece vuole seguire il film in live streaming può accedere a MediasetPlay, servizio gratuito previa registrazione da usufruire sia via desktop che tramite app.