Chi è Paola Massari, l’ex moglie di Claudio Baglioni ospite a Domenica In

Chi è Paola Massari, l’ex moglie di Claudio Baglioni che oggi sarà ospite a Domenica In? Paola Massari (Roma, 3 marzo 1955) è una cantautrice italiana. La sua carriera è legata a quella di Claudio Baglioni, che ha conosciuto e sposato quando il cantautore iniziava a farsi notare nel mondo della musica leggera, ed è stata definita la musa di Baglioni.

La cantante si diploma all’Istituto Superiore di Cinematografia e Televisione a Roma. Ha incontrato Claudio Baglioni nel 1971, alla Mostra Elettronica dell’EUR, dove lei si era recata in visita con la scuola. Nel 1972 esordisce come cantante nel brano Battibecco che fa parte dell’album Questo piccolo grande amore, contenente il brano omonimo che fu premiato al Festival di Sanremo 1985 come “canzone del secolo”. Come ricorda lei stessa durante un’intervista, Claudio Baglioni scelse lei, la ragazza che aveva ispirato la protagonista dalla “maglietta fina” di “Questo piccolo grande amore” perché la persona che avrebbe dovuto cantare in duetto con lui non era necessario fosse una cantante professionista, ma solo una che sapesse cantare bene, senza stonare.

Da quel momento Paola Massari entra a far parte del mondo musicale e lavorativo di Claudio Baglioni. Si sposa con Claudio Baglioni il 4 agosto 1973. Massari collabora con Baglioni nell’ideazione e realizzazione delle proposte grafiche delle copertine dei dischi, nella registrazione dei cori, nell’organizzazione dei concerti e sceglie personalmente i collaboratori. Nel 2008 la coppia ha divorziato ufficialmente, ma la separazione è datata diversi anni prima.

“Voglio ancora molto bene a Claudio, un bene infinito che durerà per sempre”, ha raccontato l’ex moglie di Claudio Baglioni, Paola Massari, a DiPiù. “Sono certa che anche Claudio provi un grande sentimento per me. Per questo mi dispiace che con gli anni lui abbia lasciato che il nostro rapporto di amicizia si perdesse fino quasi a dissolversi. La nostra storia d’amore non meritava di perdersi nella dimenticanza”.

Poi, la musa di ‘Questo piccolo grande amore‘ ha aggiunto: “Fino a pochi anni fa avevamo un rapporto di familiarità e di confidenza che consideravo inevitabile. Quel bene non toglieva niente a nessuno. Poi, poco alla volta, è sfumato, senza che io lo abbia voluto e ora il presente è orfano di quel bene”. Infine ha concluso: “Non è ciò che meritavamo e soprattutto non è ciò che meritava una storia importante come la nostra. È triste e incomprensibile, per me, vivere nell’assenza della persona a me più cara e significativa, insieme a mio figlio e ai miei familiari“. Oggi la donna è single mentre Baglioni è legato da diversi anni ormai alla manager Rossella Barattolo.