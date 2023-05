Claudio Baglioni: chi sono l’ex moglie Paola Massari e la compagna Rossella Barattolo

Chi sono l’ex moglie di Claudio Baglioni Paola Massari e la compagna Rossella Barattolo? Il noto cantante italiano si è sposato il 4 agosto 1973 con Paola Massari, con una cerimonia segreta (per non deludere i fans) celebrata da un amico sacerdote, nella casa dei genitori, alla sola presenza dei parenti stretti. Il loro matrimonio viene reso pubblico solo cinque anni dopo, quando Claudio Baglioni era ormai diventato un cantante di successo.

Dal suo matrimonio con Paola Massari, il 19 maggio 1982 nasce Giovanni – una volta adulto, divenuto a sua volta un chitarrista fingerstyle di buona notorietà – al quale il padre dedicò la canzone Avrai, registrata in soli due giorni nello studio di Paul McCartney a Londra durante le pause delle registrazioni del grande cantante ed ex componente dei Beatles che si prendeva il mercoledì come giorno libero per dedicarsi ai videogiochi; il singolo viene pubblicato il 9 giugno.

Della nascita del figlio, Baglioni dirà poco dopo: “Diventare padre mi ha fatto riscoprire le cose belle della vita e il fatto che dopo tanti anni sia ritornato ad esibirmi su un palcoscenico è dipeso in gran parte da questo. Ho sentito l’esigenza di rituffarmi in mezzo al mio pubblico per regalargli la mia musica, la mia felicità, il mio modo di essere musicista”.

Nel 1987 Claudio Baglioni incontrò per la prima volta Rossella Barattolo; ai tempi, il cantautore era ancora sposato con Paola Massari e quindi il loro rapporto inizialmente fu esclusivamente lavorativo. Nel 1994 arriva la convivenza, ma solo nel 2008 la storia viene resa pubblica: proprio in quell’anno Baglioni divorziò ufficialmente dalla moglie. Ma conosciamo meglio le due donne.

Chi è Paola Massari, l’ex moglie di Claudio Baglioni

Chi è Paola Massari, l’ex moglie di Claudio Baglioni? Paola Massari (Roma, 3 marzo 1955) è una cantautrice italiana. La sua carriera è legata a quella di Claudio Baglioni, che ha conosciuto e sposato quando il cantautore iniziava a farsi notare nel mondo della musica leggera, ed è stata definita la musa di Baglioni.

La cantante si diploma all’Istituto Superiore di Cinematografia e Televisione a Roma. Ha incontrato Claudio Baglioni nel 1971, alla Mostra Elettronica dell’EUR, dove lei si era recata in visita con la scuola. Nel 1972 esordisce come cantante nel brano Battibecco che fa parte dell’album Questo piccolo grande amore, contenente il brano omonimo che fu premiato al Festival di Sanremo 1985 come “canzone del secolo”. Come ricorda lei stessa durante un’intervista, Claudio Baglioni scelse lei, la ragazza che aveva ispirato la protagonista dalla “maglietta fina” di Questo piccolo grande amore perché la persona che avrebbe dovuto cantare in duetto con lui non era necessario fosse una cantante professionista, ma solo una che sapesse cantare bene, senza stonare. Da quel momento Paola Massari entra a far parte del mondo musicale e lavorativo di Claudio Baglioni. Si sposa con Claudio Baglioni il 4 agosto 1973. Massari collabora con Baglioni nell’ideazione e realizzazione delle proposte grafiche delle copertine dei dischi, nella registrazione dei cori, nell’organizzazione dei concerti e sceglie personalmente i collaboratori. Nel 2008 il divorzio.

Chi è Rossella Barattolo, la compagna attuale

Chi è Rossella Barattolo, la compagna attuale di Claudio Baglioni? Pugliese ma cresciuta all’estero, Rossella è esperta di marketing e con competenze manageriali, è una presenza silenziosa ma immancabile al fianco del cantante, sempre discreta e lontana dal gossip. Nata a Taranto il 7 aprile 1958, Rossella ha trascorso l’infanzia negli Stati Uniti e nel Regno Unito, dove ha studiato marketing. Dopo aver ricoperto un ruolo manageriale all’interno di una multinazionale del settore petrolifero, Baglioni le ha chiesto di lavorare al suo fianco e lei ha accettato: da allora, cura le pubbliche relazioni per il cantante.

Nel 2003 l’artista romano ha coinvolto la compagna anche nella creazione e nell’amministrazione della Fondazione O’Scia, una onlus che organizzava un festival di musica leggera a Lampedusa con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul delicato tema dell’emergenza immigrazione. Nel 2013, purtroppo, le attività di O’Scia si sono interrotte per mancanza di fondi pubblici. Oggi, Claudio e la sua attuale compagna, Rossella, vivono a Roma e continuano a lavorare insieme, ma si tengono lontani dal jet set e dalla vita glamour.

L’incontro? Correva l’anno 1987 quando la Barattolo incontrò Baglioni per la prima volta: all’epoca, pare, non lo conosceva neppure di fama. Poco dopo iniziò la loro relazione, tenuta nascosta per diversi anni e resa pubblica solo in un secondo tempo, nel 2008, quando fu ufficializzato il divorzio dalla moglie. In una vecchia intervista rilasciata nel 2007 a Times of Malta, la Barattolo ha raccontato per la prima volta dettagli del loro amore.

“Io sono un’estroversa estrema; mentre quando ho incontrato Claudio, lui era un libro chiuso; un introverso, nonostante la sua fama, quando si trattava della sua vita privata. Questo ci ha permesso, in modo naturale e inconscio, a costruire il nostro rapporto, ha bilanciato la nostra diversità diventando la nostra forza. (…) Ho trovato in lui quell’uomo tranquillo, sereno e pieno di pace da difendere e proteggere”. Sempre a Times of Malta, la Barattolo ha raccontato con amarezza la mancata maternità: “Mi dispiace tanto che non abbiamo avuto figli insieme. Non sono mai arrivati, per sfortuna. Abbiamo insistito ma, ad un certo punto, ho gettato la spugna, altrimenti saremmo finiti in un tunnel e avremmo vissuto la nostra relazione soltanto per questo”.

Rossella ha svelato anche un particolare succoso per i tanti fan: Baglioni le ha dedicato diverse canzoni, tra cui la celebre “Mille giorni di te e di me” (1990), che sarebbe stata scritta per celebrare il loro amore dopo una temporanea e dolorosa separazione. “Ci siamo lasciati per sei mesi. Ma era proprio quando eravamo divisi che abbiamo capito che non potevamo stare lontani l’uno dall’altro. (…) Se ha mai scritto una canzone per me? Non vorrei essere presuntuosa, ma sì, varie… alcune delle quali hanno colpito nel segno perfettamente. La più popolare è Mille giorni di te e di me – una delle mie preferite- anche se è noto che i fans sostengono che è stata scritta per la sua ex-moglie. Eravamo stati insieme per tre anni e ci stavamo allontanando per il fatto che siamo così diversi. Così sono andata via per alcuni mesi, in tempi in cui i cellulari ancora non esistevano; una cosa meravigliosa che ti permette realmente di vivere il pathos dell’assenza. Poi, quando ci siamo rimessi assieme, Claudio mi ha chiesto di ascoltare una canzone. Si chiamava Mille Giorni perché parlava dei nostri tre anni assieme. Nell’ album Oltre, c’è ancora un’altra canzone che si chiama Signora delle ore scure, ed è la descrizione di come mi ha vissuta, come mi vedeva. È una poesia di grande bellezza”.