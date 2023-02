Quanto guadagna Paola Egonu: stipendio e cachet per il Festival di Sanremo 2023

Quanto guadagna Paola Egonu per il suo ruolo di co-conduttrice al Festival di Sanremo 2023? La grande campionessa del volley azzurro sarà al fianco di Amadeus e Gianni Morandi in occasione della terza serata della 73esima edizione del Festival della canzone italiana. Ma qual è il suo cachet (compenso, stipendio)? Ve lo diciamo subito: la cifra è top secret. Non è stato infatti rivelato quanto guadagna esattamente e qual è il suo cachet per il Festival. Sappiamo però che nelle precedenti edizioni le co-conduttrici di Sanremo hanno ricevuto un compenso intorno ai 25mila euro a serata. Comunque le cifre non sono state ufficializzate dalla Rai.

Quanto guadagna

Ma quanto guadagna Paola Egonu con il suo lavoro (giocatrice di volley professionista)? La campionessa italiana qualche mese fa è volata in Turchia per iniziare la stagione con il VakifBank Istanbul. La veneta ha infatti lasciato Conegliano e ha deciso di accasarsi alla corte di Giovanni Guidetti, che guida questa corazzata capace di vincere Champions League e Mondiale per Club nell’ultima annata agonistica (battendo proprio Conegliano nelle rispettive finali).

Paola Egonu ha sposato questa causa, decidendo di cimentarsi in un nuova sfida e di trovare nuovi stimoli. Naturalmente questo trasferimento ha anche un importante risvolto dal punto di vista economico, quanti soldi guadagna Paola Egonu al VakifBank Istanbul? Secondo svariate indiscrezioni, lo stipendio della fuoriclasse di Cittadella ammonterebbe ad oltre un milione di euro, più del doppio dei 400.000 euro a stagione che percepiva a Conegliano. Si tratta di una cifra faraonica per quanto riguarda la pallavolo e che posiziona Paola Egonu tra le giocatrici più pagate al mondo. Soldi a cui vanno sommati quelli guadagnati per sponsorizzazioni private, apparizioni tv e tanto altro.