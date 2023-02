Chi è Paola Egonu, la co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023: pallavolista, fidanzata, fidanzato, anni, origini, carriera, Instagram

Chi è Paola Egonu, co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023? La pallavolista è stata scelta da Amadeus per affiancarlo alla conduzione della terza serata della 73esima edizione, in onda giovedì 9 febbraio 2023. Si tratta di una giocane campionessa italiana di pallavolo, che si è molto battuta per l’uguaglianza e contro le discriminazioni.

Classe 1998, è nata a Cittadella. Ha vinto l’ultima Champions League di volley. Paola è stata inserita dalla rivista Forbes tra gli Under 30 europei più influenti. Paola Egonu ha partecipato alle olimpiadi di Tokyo e agli Europei di Pallavolo. Figlia di genitori migrati nigeriani, il padre Ambrose (ex camionista di Lagos) e la madre Eunice (infermiera a Benin City) arrivano in Italia prima della nascita di Paola. Anche la cugina Terry Enweonwu è pallavolista. Nel 2014 ha ottenuto la cittadinanza italiana, dopo il rilascio del passaporto italiano al padre.

Con la maglia dell’Italia, Paola Egonu ha vinto la medaglia di bronzo al Mondiale di volley. Nella sua carriera purtroppo ha dovuto fare i conti con alcuni episodi di razzismo, ai quali ha risposto con fermezza. La co-conduttrice di Sanremo 2023 inizia a giocare da giovanissima a livello locale, per passare rapidamente in serie B1, A2 e infine in A1. La prestanza fisica e il talento straordinario della giovane Paola la portano fino in nazionale: prima nella Under-18 (2015) per poi passare alla nazionale maggiore italiana.

Dal 2019 gioca con l’Imoco Volley di Conegliano (serie A1) portando avanti la sua carriera da schiacciatrice e opposto, e conquistando tre Supercoppe italiane, il campionato mondiale per club 2019, vincendo in entrambi i casi il premio di MVP, tre Coppe Italia, premiata come MVP nell’edizione 2020-21 e 2021-22, due scudetti e la Champions League 2020-21, anche in queste due ultime competizioni premiata come MVP: nel corso di gara 1 dei play-off scudetto della stagione 2020-21 realizza 47 punti, migliorando il record, che già le apparteneva, di punti realizzati da una giocatrice in una singola partita di Serie A1. Dopo un triennio in Veneto, per la stagione 2022-23 si trasferisce per la prima volta fuori dall’Italia, precisamente in Turchia, dove disputa la Sultanlar Ligi con la maglia del VakıfBank.

Approda nella nazionale maggiore italiana, vincendo la medaglia d’argento nel 2017 al World Grand Prix, bissando l’argento l’anno dopo al campionato mondiale. Nel 2018 Paola Egonu, conquista la medaglia d’argento al campionato mondiale, competizione in cui viene eletta miglior opposto. Un anno dopo, al campionato europeo, ottiene la medaglia di bronzo. Nel 2021 viene scelta come portabandiera della bandiera olimpica per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Tokyo, manifestazione durante la quale esce ai quarti di finale; nello stesso anno ottiene la medaglia d’oro al campionato europeo, risultando essere anche la miglior giocatrice. Nel 2022 vince la medaglia d’oro alla Volleyball Nations League, venendo riconosciuta sia come miglior opposto che come MVP, seguita dal bronzo al campionato mondiale.

Oltre alle sue imprese sportive sul campo (ricopre il ruolo di opposto) e nella sua carriera vanta anche la conquista di due titoli italiani, è salita alla ribalta delle cronache quando in un’intervista fece coming out rivelando di essere fidanzata con una donna. Si venne poi a sapere che si trattava di un’altra pallavolista, Katarzyna Skorupa.

Personaggio molto noto, oltre al mondo del volley, Paola Egonu ha avuto esperienze anche nel campo dello spettacolo. Nel 2020 l’esordio come doppiatrice: ha dato la voce a Sognaluna, personaggio del film d’animazione Soul (Disney e Pixar). Poi il passaggio al piccolo schermo, come conduttrice del programma Mediaset Le Iene nella stagione 2021-22. Ora l’occasione di condurre la terza serata del Festival di Sanremo 2023 di oggi, 9 febbraio.

Vita privata: fidanzata, fidanzato, Instagram

Nel 2018 in un’intervista al Corriere della Sera fa coming out, rivelando di essere fidanzata con una ragazza, che l’ha consolata a seguito della sconfitta al campionato mondiale 2018: si trattava della pallavolista Katarzyna Skorupa.

Paola ha dichiarato di non potersi definire omosessuale perché non esclude di potersi innamorare anche di un ragazzo: “ho ammesso di amare una donna (e lo ridirei, non mi sono mai pentita) e tutti a dire: ecco, la Egonu è lesbica. No, non funziona così. Mi ero innamorata di una collega, ma non significa che non potrei innamorami di un ragazzo, o di un’altra donna”.

Successivamente dall’estate 2022 Paola Egonu si fidanza con Michal Filip, un pallavolista polacco di 27 anni: “A me piacciono le persone, il genere conta poco. Non mi chieda se è un uomo o una donna, non ha importanza. Sono innamorata”. Paola Egonu ha anche dovuto fare i conti con episodi di razzismo: “Siamo italiane. Per me, avere origini diverse è normale. Il bimbo non si accorge del colore che ha finché, a scuola, una maestra dice che è nero o giallo”. Dopo gli europei di Pallavolo a ottobre 2022 Paola Egonu ha affermato di volersi prendere un periodo di pausa dalla nazionale per via di alcune ennesime critiche di stampo razziale che si sono verificate in occasione dell’uscita dell’Italia dagli europei alle semifinali di Pallavolo. Su Instagram è seguita da oltre 400mila follower.