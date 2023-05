Paola Barale: l’ex fidanzato, l’aborto e la menopausa. La vita privata dell’ospite di Oggi è un altro giorno

Chi è il fidanzato di Paola Barale, ospite a Oggi è un altro giorno nella puntata del 5 maggio 2023? Ve lo diciamo subito: non è noto se in questo momento la showgirl sia fidanzata o meno. Secondo i rumors avrebbe una relazione con Alessandro Carollo. In merito al suo passato sappiamo che dal 1992 al 1995 ha avuto una relazione con il conduttore di Bim bum bam Marco Bellavia. Nel 1995, quando era conduttrice di La sai l’ultima? insieme a Gerry Scotti, ha conosciuto Gianni Sperti, ballerino del programma, che ha sposato il 20 giugno 1998.

I due hanno divorziato quando la Barale ha conosciuto Raz Degan, modello israeliano, con cui ha fatto coppia dal 2002, anche se con diversi periodi di crisi, soprattutto nel 2008, quando c’è stata una temporanea rottura. Entrambi hanno dichiarato di non volere figli. Mentre la Barale ha dichiarato di volersi risposare, lui si è sempre dimostrato contrario alle nozze. Il 29 maggio 2015 la Barale ha annunciato tramite Facebook una nuova rottura, specificando: “Io e Raz per ora abbiamo deciso di prendere percorsi differenti”.

Nei giorni scorsi Paola Barale, 56 anni compiuti il 28 aprile, si è raccontata in un’intervista al magazine F nella quale ha parlato di due temi spesso considerati tabù: la menopausa e l’aborto. Della prima ha detto: “E’ una tappa della vita” spiegando che, anche se l’inizio non è stato facile, le cose sono migliorate dopo un periodo di assestamento. A proposito dell’interruzione di gravidanza invece ha raccontato: “E’ una scelta di cui non mi sono mai pentita”. Ma tocca anche il tema del sesso che, confida, non si fa mai mancare.

Ospite a “Verissimo“, Paola Barale aveva raccontato mesi fa: “Sono andata presto in menopausa, a 41 anni”. Ora è tornata sull’argomento, lo stesso che tocca anche nel suo libro in uscita. “All’inizio mi faceva effetto vedere gli assorbenti sugli scaffali dei supermercati, o aprire il mobiletto del bagno e realizzare che non c’erano perché non mi servivano più. Per un certo periodo mi sono sentita un po’ persa. Anche perché era una cosa inaspettata”. E ha aggiunto: “Se ne parla come se fosse una specie di morte. Non è vero! Di certo è un cambiamento, un nuovo inizio e, come tutti i nuovi inizi, c’è bisogno di un periodo di assestamento”. Il ginecologo le disse che poteva essere stata causata da un forte stress e in effetti nello stesso periodo si trovò ad affrontare la morte della sua migliore amica e la rottura con Raz Degan.