Panariello Conti Pieraccioni Lo show streaming e diretta tv: dove vederlo

Stasera, venerdì 11 settembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda in replica Panariello Conti Pieraccioni Lo Show, spettacolo che negli ultimi tre anni ha girato l’Italia in lungo e largo facendo registrare tantissimi sold-out. Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni dopo il successo dal vivo e la messa in onda di febbraio scorso tornano su Rai 1 con “lo spettacolo dei record” messo in scena sul palco del Teatro Verdi di Montecatini Terme. Ma dove sarà possibile vedere Panariello Conti Pieraccioni Lo show in tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni.

In tv

L’evento va in onda oggi, 11 settembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 (canale 1 o 501 (HD) del digitale terrestre). Come detto, verrà trasmesso lo spettacolo tenutosi al Teatro Verdi di Montecatini Terme.

Panariello Conti Pieraccioni Lo show in live streaming

Non solo tv. Sarà possibile seguire lo spettacolo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione mail o social, RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Biglietti e tour

Prodotto da Friends & Partner, lo show dura 135 minuti ed è in tour dal 2016. Si tratta di uno spettacolo a 360° in cui cinema, teatro e televisione s’intrecciano. Il tour ha conquistato tutta Italia: l’ultima tappa si è svolta a Montecatini Terme il 24 gennaio 2020 ed è quella tappa a essere mandata in onda sulla Rai. Il costo del biglietto parte da 35 euro, ma attualmente non sono state annunciate nuove tappe del tour.

