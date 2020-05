Padre Pio, su Canale 5 torna la miniserie con Sergio Castellitto

Questa sera, martedì 5 maggio 2020, in prima serata su Canale 5 torna Padre Pio, miniserie tv del 2000 per la regia di Carlo Carlei e prodotta da Angelo Rizzoli. La fiction, proprio come la concorrente prodotta da Rai Padre Pio – Tra cielo e terra, è stata presentata in occasione della chiusura della causa di beatificazione del frate di Pietrelcina e ne ripercorre la vita, dall’infanzia, all’ordinazione, alle stimmate. Una storia straordinaria raccontata attraverso un lungo flashback, offerto tramite un lungo interrogatorio da parte di un sacerdote. La serie, che vede come protagonista Sergio Castellitto, si divide in due parti e viene quindi trasmessa in due puntate.

Ma vediamo qui di seguito tutto quello che c’è da sapere sulla miniserie Padre Pio: dalla trama al cast a dove vederla in tv e in streaming.

Padre Pio serie tv: trama

La storia raccontata nella fiction inizia il 22 settembre 1968, il giorno prima della morte del sacerdote di Pietrelcina. Padre Pio ha 81 anni, sta morendo, appare stanco e sofferente in un letto con una bombola di ossigeno. L’arrivo a Pietrelcina di un sacerdote giunto da Roma per incontrarlo sarà l’occasione per conoscere la grande storia della sua vita attraverso un lungo flashback. La trama si sposterà infatti poi nel 1895, quando Padre Pio, al secolo Francesco Forgione, aveva solo otto anni e ebbe le sue prime visioni mistiche nelle colline del Sannio, fuori Pietrelcina.

Padre Pio serie tv: cast

Qui di seguito il cast della pellicola al completo, con attori e rispettivi personaggi interpretati:

Sergio Castellitto – Padre Pio

– Padre Pio Jürgen Prochnow – visitatore apostolico

– visitatore apostolico Lorenza Indovina – Cleonice

– Cleonice Raffaele Castria – Padre Agostino da San Marco in Lamis

– Padre Agostino da San Marco in Lamis Flavio Insinna – Padre Paolino

– Padre Paolino Pierfrancesco Favino – Emanuele Brunatto

– Emanuele Brunatto Andrea Buscemi – Superiore

– Superiore Anita Zagaria – madre di Padre Pio

– madre di Padre Pio Bruno Cariello – padre di Padre Pio

– padre di Padre Pio Franco Trevisi – vescovo di Manfredonia

– vescovo di Manfredonia Fabio Bussotti – Fra Camillo

– Fra Camillo Roberto Chevalier – Padre Agostino Gemelli

– Padre Agostino Gemelli Gianni Bonagura – Padre Benedetto da San Marco in Lamis

– Padre Benedetto da San Marco in Lamis Loris Pazienza – Padre Pio bambino

– Padre Pio bambino Elio Germano – Padre Pio ragazzo

– Padre Pio ragazzo Tosca D’Aquino – Lea Padovani

– Lea Padovani Rosa Pianeta – Carmela Morcaldi

– Carmela Morcaldi Claudia Muzii – Filomena

– Filomena Camillo Milli – Monsignor Pannullo

– Monsignor Pannullo Adolfo Lastretti – Padre Raffaele

– Padre Raffaele Pietro Biondi – Alto Prelato

– Alto Prelato Sergio Albelli – il Viandante

Padre Pio serie tv: diretta tv e streaming

Dove vedere in tv Padre Pio? La miniserie va in onda su Canale 5 da stasera, martedì 5 maggio 2020, a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky.

Non sarete in casa durante la messa in onda del film ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: la miniserie è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

Dove vedere Canale 5 in streaming

