Chi è Pacifico Settembre (Pago), l’ex marito di Miriana Trevisan ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Pacifico Settembre (Pago), l’ex marito di Miriana Trevisan ospite a Oggi è un altro giorno? Il 14 giugno 2003 Miriana Trevisan ha sposato il cantante Pacifico Settembre (in arte Pago), dal quale ha avuto un figlio. La canzone Parlo di te di Pago è dedicata alla moglie. Nel 2006 la coppia si è separata salvo poi tornare insieme nel 2008. Nel gennaio 2013 Miriana Trevisan ha però annunciato la separazione dal marito. Ora la showgirl, secondo i rumors, starebbe con Eddy Siniscalchi, ex di Valeria Marini. Il cantante invece è stato legato sentimentalmente a Serena Enardu, ex tronista di Uomini e donne. Ma vediamo chi è Pago, l’ex marito di Mariana Trevisan.

Pago, pseudonimo di Pacifico Settembre (30 agosto 1971), è un cantante. Di origini napoletane, è nato a Quartu Sant’Elena in provincia di Cagliari, dopo varie esperienze con la prima band, i “New Rose”, e dopo alcune esperienze come artista di strada, decide di lasciare la sua isola in cerca di fortuna. Gira l’Italia, partendo da Napoli fino a stabilirsi a Milano. Dopo molte esibizioni live da solo, entra a far parte della cover-band “Super’Up”, che gli permette di realizzare oltre 200 date l’anno.

Nel 2005, dopo molti provini inviati, ottiene un contratto con la Carosello Records e la Warner Music Italy. Esce il suo primo singolo Parlo di te, che, oltre a far da colonna sonora a uno spot pubblicitario, diventa uno dei tormentoni dell’estate. Dopo un tour promozionale che tocca radio e televisione, ha l’occasione di esibirsi al Festivalbar 2005. Nell’ottobre dello stesso anno, esce il singolo Non cambi mai. L’anno successivo partecipa, vincendo, alla terza edizione del reality show Music Farm, condotto da Simona Ventura su Rai 2. Dopo questa esperienza pubblica il suo primo album, che porta il suo nome Pacifico Settembre, anticipato dal singolo Vorrei tu fossi mia.

Nel 2008 Pago, l’ex marito di Miriana Trevisan, esce il singolo Love my love, Il videoclip del brano è stato girato a Las Vegas. Un anno dopo pubblica il suo secondo album Aria di settembre, anticipato dall’uscita della cover Un’estate fa, cantata in coppia con Franco Califano. Nel 2010 il nuovo singolo è ancora una cover, questa volta porta la firma di Stevie Wonder, A Place in the Sun, portata al successo da Dino negli anni sessanta con la versione italiana dal titolo Il sole è di tutti. Nel luglio 2012 pubblica il nuovo singolo In eterno.