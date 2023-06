Chi è Miriana Trevisan, la showgirl ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Miriana Trevisan, la showgirl ospite a Oggi è un altro giorno su Rai 1? Miriana Trevisan è nata a Napoli il 7 novembre 1972. Dopo aver esordito con successo a Non è la Rai, programma al quale ha preso parte dal 1991 al 1994, si è fatta conoscere al grande pubblico partecipando a programmi di grande seguito come Striscia la notizia, La Corrida, Pressing e La ruota della fortuna.

Ha debuttato in televisione nel 1991 con Non è la Rai, programma del quale ha fatto parte nelle prime tre edizioni. Contemporaneamente all’impegno con Non è la Rai, ha preso parte ad altre trasmissioni ideate da Gianni Boncompagni. Nel 1991 ha partecipato al preserale di Italia 1 Primadonna, condotto da Eva Robin’s, mentre nell’estate successiva è stata tra le protagoniste della trasmissione di prima serata di Canale 5 Bulli e pupe, condotta da Paolo Bonolis. Nella primavera del 1993 ha partecipato ad alcune puntate di un secondo preserale di Italia 1, Rock ‘n’ Roll e preso parte ad alcuni spazi promozionali all’interno del contenitore di Italia 1 Smile.

Nell’estate del 1994 Miriana Trevisan, alcuni mesi dopo l’improvviso abbandono di Non è la Rai, ha affiancato Red Ronnie nel contenitore musicale di Rai 1 Mi ritorni in mente. Ha rivestito il ruolo di velina mora di Striscia la notizia su Canale 5 dal 26 settembre 1994 al 17 giugno 1995 e insieme al Gabibbo dal 19 giugno al 23 settembre 1995 ha condotto Paperissima Sprint.

Nell’autunno del 1995 ha affiancato Corrado ne La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio e nel gennaio successivo ha condotto insieme a Gerry Scotti Miss e Mister ’96. Da qui ha preso il via la sua lunga carriera.

Nel dicembre del 2013 Miriana Trevisan debutta come scrittrice pubblicando Le fiabe colorate di Miriana (Caracò editore, illustrazioni di Carmine Luino), un libro di favole per bambini i cui diritti devolve a “Casa Balena”, una casa famiglia che aiuta bambini in difficoltà. Nel 2016 pubblica un racconto all’interno della raccolta curata da Giorgio Panariello So che ci sarai sempre. Lettere d’amore ai cani della nostra vita. Il 4 aprile 2019 pubblica il suo primo romanzo, intitolato La donna bonsai, edito da Baldini&Castoldi.

Nell’autunno 2021 Miriana Trevisan prende parte come concorrente alla sesta edizione del reality show Grande Fratello VIP su Canale 5, facendo parte dei primi 22 partecipanti.

Vita privata

Abbiamo visto chi è Miriana Trevisan, ma cosa sappiamo sulla sua vita privata? Il 14 giugno 2003 ha sposato il cantante Pacifico Settembre (in arte Pago), dal quale ha avuto un figlio. La canzone Parlo di te di Pago è dedicata alla moglie. Nel gennaio 2013 Miriana Trevisan ha però annunciato la separazione dal marito. Ora la showgirl, secondo i rumors, starebbe con Eddy Siniscalchi, ex di Valeria Marini.