“I consulenti del governo non ne hanno azzeccata una?” Locatelli (Cts) asfalta Salvini in tv | VIDEO

Locatelli risponde a Salvini: “Non ne abbiamo azzeccata una? Io servo lo Stato”

Nello studio di Otto e mezzo su La7, Lilli Gruber ha riportato a Franco Locatelli un’affermazione di Matteo Salvini, secondo il quale: “I consulenti del governo non ne hanno azzeccata una” per poi aggiungere: “Serve un comitato tecnico-scientifico di fiducia del Parlamento”. Non è tardata ad arrivare la replica di Locatelli, che ha esordito con una risata. “Replico in una maniera molto semplice: qualche volta ci dimentichiamo il nome di un verbo meraviglioso e il suo significato. Servire. Servire per me e per tutti i colleghi e amici del Comitato tecnico-scientifico viene a essere declinato come servire lo Stato, servire il Paese, servire chi ci ha investito di questo ruolo cercando di offrire il meglio delle nostre capacità”.

Non soddisfatto, Locatelli ha poi aggiunto: “Se poi il governo, piuttosto che il Parlamento, decidessero di orientare diversamente le scelte sulla composizione del Comitato tecnico-scientifico personalmente – ma sono certo di interpretare anche il pensiero degli altri colleghi – con lo stesso spirito con cui abbiamo accettato di servire accetteremmo tranquillamente di metterci da parte”.

