Ossessione senza fine: trama, cast, trailer e streaming del film

Ossessione senza fine: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 13 giugno 2020, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Ossessione senza fine, film (thriller) del 2015 diretto da Doug Campbell con Eric Roberts nel ruolo di uno stalker. Ma qual è la trama? Il trailer? E il cast completo di Ossessione senza fine? Di seguito tutte le informazioni sul film in onda oggi, 13 giugno, su Rai 2.

Trama

Di cosa parla il film? La pellicola narra di un’adolescente destinata a essere vittima della pericolosa ossessione di uno stalker. Mentre stanno tornando a casa da una festa, Sophie e il suo fidanzato Ryan hanno un incidente stradale. Il dottor Beck, un cardiochirurgo, riesce a salvare miracolosamente Sophie dall’annegamento, ma finisce per sviluppare una morbosa fissazione nei suoi confronti. Spaventata dalle molestie dell’uomo, la giovane cerca aiuto nella sua famiglia… Al limite dell’ossessione nei confronti della ragazza, Beck arriva a compiere un gesto estremo per poterla avere finalmente tutta per lui…

Ossessione senza fine: il cast

Ma qual è il cast completo del film? Il protagonista è Eric Roberts che ricopre il ruolo dell’inquietante dr. Beck. Al suo fianco Brianna Joy Chomer nel ruolo di Sophie Green, Deborah Zoe in quello di Adrienne Green, Jon Briddell nei panni di Jim Green e Carson Boatman in quelli di Ryan. Nel cast poi: Caryn Richman (l’infermiera Taylor), Wyntergrace Williams (Kaitlyn) e Crystal Allen (Barbara).

Trailer

Abbiamo visto trama e cast di Ossessione senza fine, di seguito il trailer:

Streaming e tv

Dove vedere Ossessione senza fine in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 13 giugno 2020 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguire il film anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

