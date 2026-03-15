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Oscars – La notte in diretta: lo speciale su Rai 1 condotto da Alberto Matano

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AGF
di Antonio Scali
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Oscars – La notte in diretta: lo speciale su Rai 1 condotto da Alberto Matano

Questa notte, tra il 15 e 16 marzo 2026, Rai 1 seguirà la cerimonia di premiazione degli Oscar 2026 con lo speciale Oscars – La notte in diretta, condotto da Alberto Matano. Una lunga diretta notturna per seguire la consegna dei premi del cinema più prestigiosi al mondo. Ecco tutte le informazioni.

Anticipazioni e ospiti

Dagli studi Rai di Via Teulada, Alberto Matano seguirà l’evento, insieme a giornalisti ed esperti cinematografici, commentando l’assegnazione delle ambite statuette e i momenti più importanti della serata, condotta, per la seconda volta, da Conan O’Brien. In collegamento dal Dolby Theatre di Los Angeles, l’inviato Mattia Carzaniga racconterà in tempo reale l’atmosfera della 98esima edizione dei prestigiosi premi, tra interviste dal red carpet e la tradizionale parata di star hollywoodiane. Gli spettatori avranno la possibilità di selezionare la modalità lingua originale, per seguire la cerimonia senza la traduzione simultanea.

Streaming e tv

Dove vedere Oscars – La notte in diretta? Appuntamento questa notte, tra il 15 e 16 marzo 2026, dalle ore 23.30 con Alberto Matano su Rai 1. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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