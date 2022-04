Ospite anche questa settimana della trasmissione di Bianca Berlinguer Cartabianca, il professor Alessandro Orsini ha commentato le ipotesi e le conseguenze di un attacco russo ad un Paese membro della Nato, dopo che nei giorni scorsi si sono avvertite esplosioni in Transnistria, la regione separatista della Moldavia. “Se davvero la Russia dovesse colpire un paese della Nato, l’Italia dovrebbe dichiarare la neutralità e, se le circostanze internazionali costringessero a tanto, dovrebbe avviare il processo di fuoriuscita dalla Nato”, ha detto il docente della Luiss, finito nella bufera per le sue posizioni sulla guerra in Ucraina, considerate filo-russe. Il commento di Orsini è in riferimento anche al duro scambio tra Londra e Mosca sull’utilizzo da parte di Kiev di armi della Nato.

“Noi italiani non possiamo seguire questi pazzi scriteriati. Oggi siamo di fronte alla ribellione delle elite nei confronti delle masse e perseguono interessi contrari a quelli delle masse. Ha ragione il Papa, siamo in mano ad un gruppo di pazzi. Io disprezzo Putin, come disprezzo anche Biden e Johnson. Stanno combattendo una guerra sulla pelle degli ucraini e rischiano di portarci ad una guerra mondiale”, dice il docente di sociologia del terrorismo internazionale.

Orsini ha poi parlato del paragone tra la resistenza ucraina e il nostro 25 Aprile: “Se paragoniamo la resistenza ucraina a quella dei partigiani in Italia, servono motivazioni molto forti affinché io non debba paragonare ai partigiani” anche “quello che hanno fatti i talebani contro gli Stati Uniti. Se il principio è che tutti coloro che resistono rispetto ad un invasore straniero sono come i partigiani italiani, allora anche i talebani che resistevano all’invasione americana sono come i partigiani”. Di seguito il video dalla puntata di ieri di Cartabianca.

