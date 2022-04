Orsini candidato con il Movimento Cinque Stelle? “Una bufala”, a dirlo è il diretto interessato, ospite della trasmissione Non è l’Arena, condotta da Massimo Giletti. “È una bufala. Non l’ho voluta smentire per prendermi gioco dei miei detrattori. Il Movimento 5 Stelle non mi ha mai contattato. In questi giorni mi sono fatto un sacco di risate”, ha detto Alessandro Orsini ieri nel programma di La7, rispondendo così alle voci degli ultimi giorni sull’ipotesi di una discesa in campo in politica con il M5S.

“Le persone a me vicine mi hanno consigliato di smentire, perché si trattava di una voce messa in giro per screditarmi. Io mi sono fatto un sacco di risate…”, ha aggiunto il professore di sociologia del terrorismo internazionale che nelle ultime settimane è finito al centro di polemiche per alcune posizioni sulla guerra tra Russia e Ucraina.

“Io mi sento un combattente e in questi due mesi ho sconfitto tutti i nemici. È possibile che io perda questa battaglia, non so cosa faranno i miei avversari. Ma in questo momento sono assolutamente dominante nel campo di battaglia della cultura”, ha aggiunto Orsini. “Il Pd è il partito che mi attacca di più, io ho votato quasi sempre Pd. Ci sono persone nel partito che attaccano privati cittadini…”, ha chiosato il docente della Luiss.

TV / Guerra in Ucraina, Orsini: “Inviare altre armi? L’Italia è completamente asservita agli Stati Uniti” TV / Orsini a Cartabianca: “Mio nonno durante il fascismo ha avuto una vita felice” Cronaca / Orsini: “Famiglie mi scrivono da Mariupol, non vogliono guerra. Tutte le previsioni che avevo fatto si stanno verificando una dopo l’altra” Cronaca / Orsini: “Prepariamo la Terza guerra mondiale. Draghi? Un incompetente”

Leggi anche: Esclusivo TPI: Eni pronta a tagliare i fondi all’osservatorio di Orsini