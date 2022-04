Ucraina, Orsini: “Prepariamo la Terza guerra mondiale”

“Stiamo preparando la Terza guerra mondiale per i nostri bambini”: lo afferma il prof. Alessandro Orsini parlando del conflitto in Ucraina.

Ospite di Accordi & Disaccordi, il programma condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi in onda sul Nove nella seconda serata di venerdì 8 aprile, Orsini ha dichiarato: “Non sono tanto preoccupato per me stesso, se devo morire in una guerra lo posso accettare. Sono preoccupato per i nostri figli. Se non scoppierà a causa dell’Ucraina, la terza guerra scoppierà tra 5 o 10 anni”.

“Le dinamiche – ha aggiunto il docente – che portano le grandi guerre in Europa sono sempre le stesse. Se entriamo nell’ottica che Putin è un criminale che vuole invaderci tutti, se la Terza guerra mondiale non scoppierà adesso per l’Ucraina, scoppierà per i paesi baltici o per la Finlandia”.

Orsini, poi, ha anche parlato di Draghi e delle sue discusse parole sui condizionatori e la pace. “Il problema è alla radice perché Draghi ha in mente una strategia fallimentare pensando di poter fermare il conflitto complessivo attraverso l’uso delle sanzioni. Ho il massimo rispetto per lui, ma è semplicemente un incompetente in materia di guerra, a differenza di Biden e Putin”.

Il docente, inoltre, sul suo profilo Facebook ha anche risposto a Bruno Vespa, il quale, in un’intervista a La Repubblica, aveva dichiarato che non lo avrebbe mai invitato nella sua trasmissione.

“Caro Dottor Bruno Vespa, ci tengo a farle sapere, molto rispettosamente, che non metterei piede nella sua trasmissione per nessun motivo al mondo. Quanto ai suoi inviti alla corretta informazione, sempre rispettosamente, le confesso che guardo Porta a Porta soltanto quando mi perdo le ultime dichiarazioni del governo (di turno)”.