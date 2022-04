Come al solito non le manda a dire Alessandro Orsini, ospite ieri sera di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi in onda sul Nove. Il professore della Luiss, finito nei giorni scorsi al centro di numerose polemiche per un suo contratto, poi revocato, dalla Rai come ospite del programma Cartabianca, ha attaccato il governo Draghi. “Rispetto alla guerra in Ucraina l’Italia è completamente asservita agli Stati Uniti. E francamente non riesco a capire come possiamo uscire da questa situazione, visto che nel nostro Parlamento non esiste un solo partito di opposizione: ci sono soltanto partiti bellicisti. Per quanto tempo ancora il governo Draghi vuole manipolare l’opinione pubblica?”, ha detto Orsini.

“L’articolo 51 della Carta delle Nazioni unite contempla la legittima difesa di uno Stato con l’assistenza di Stati terzi – ha chiesto Sommi – Posizione legittima, quindi, quella dell’Ucraina quando ci chiede aiuti militari?”. “Il diritto internazionale, da che mondo è mondo, non conta nulla quando scoppia una guerra – ha premesso Orsini – . Quando scoppia una guerra conta soltanto la legge del più forte. Questo noi lo vediamo tutti i giorni davanti ai nostri occhi, quindi davvero non riesco a comprendere che cosa ci possiamo fare noi con la carta straccia rappresentata dal diritto internazionale”.

Orsini ha poi aggiunto: “Il governo Draghi sta discutendo di inviare nuove armi, sempre più pesanti, all’Ucraina. Che cosa vuole fare il nostro presidente del Consiglio? Vuole continuare a nascondersi dietro un dito? Dietro l’Unione europea? Il governo Draghi vuole continuare a manipolare l’opinione pubblica dicendo che è costretto a inviare le armi in Ucraina perché lo fa l’Unione europea, quando ci sono paesi che invece non danno armi? Quando non esiste nessun trattato internazionale che imponga all’Italia di dare armi all’Ucraina e di non fare nessuna iniziativa di pace, nessun trattato internazionale che ci leghi all’Unione europea in questo senso? Cioè per quanto tempo ancora il governo Draghi vuole manipolare, vuole obnubilare, vuole offuscare la realtà? Quanto tempo dovrà durare questo comportamento riprovevole?”.

