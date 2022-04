Orsini a Cartabianca: “Mio nonno durante il fascismo ha avuto una vita felice”

Orsini: “Mio nonno durante il fascismo ha avuto una vita felice”

“Mio nonno durante il fascismo ha avuto una vita felice”: lo ha dichiarato il prof. Alessandro Orsini nel corso di Cartabianca, il programma di Rai 3 in onda nella serata di martedì 19 aprile di cui è stato nuovamente ospite.

Orsini, che sempre alla trasmissione d’approfondimento qualche settimana fa aveva dichiarato che “i bambini possono essere felici anche in dittatura”, questa volta ha affermato: “Prima del 1945 in Italia non c’era una democrazia liberale, eppure mio nonno ha avuto comunque una vita felice”.

Sempre durante il programma Orsini ha poi affermato: “Sono in contatto con famiglie a Mariupol che mi scrivono tutti i giorni e mi dicono ‘professore, parli. Voi italiani siete impazziti a dare armi’. Queste donne che mi scrivono con bambini morti non hanno voce, la propaganda della Nato ci fa credere che tutte queste persone vogliano la guerra. Ci sono migliaia di mamme, bambini e genitori che non vogliono la guerra”.

Le dichiarazioni di Orsini hanno inevitabilmente suscitato polemiche con numerosi utenti che sui social hanno criticato il professore e, al tempo stesso, ironizzato sulle nuove affermazioni del docente di sociologia del terrorismo internazionale.