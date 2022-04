Il Foglio: “Il Movimento 5 stelle pensa di candidare Alessandro Orsini alle elezioni politiche”

Il Movimento 5 Stelle starebbe pensando a una candidatura di Alessandro Orsini per le prossime elezioni politiche. A riportare la notizia è il Foglio in un articolo a firma di Simone Canettieri, che descrive come tra i grillini serpeggia l’idea di prendersi la bandierina del professore della Luiss al centro delle polemiche tv e non solo. “Sarebbe il nostro nuovo capitan De Falco o Paragone. Personaggi che quando vennero candidati erano popolari e in grado di polarizzare. D’altronde, Casalino ha sempre avuto questo pallino: tv, pop, temi divisivi uguale voti”.

Lo spunto è la polemica che ha visto contrapposto al professore il segretario del Partito Democratico Enrico Letta. Il quale ha smentito un articolo del Fatto Quotidiano firmato da Orsini in cui si sosteneva che lui, Draghi e Gentiloni ambissero a prendere il posto dell’attuale segretario della Nato Stoltenberg. “Per non lasciar spazio a dubbi, replico al prof. Orsini sul ⁦Fatto Quotidiano⁩ sul perché io difenda il diritto all’autodeterminazione del popolo ucraino: 1) ho detto pubblicamente di non voler essere candidato al posto di SegrGen Nato 2) difendo quelle tesi perché ci credo”, le parole di Letta.

Proprio dopo la smentita, spiega il Foglio, al Nazareno hanno cominciato a chiedersi se per caso il futuro politico di Orsini non sia già segnato: “Vuoi vedere che ce lo troviamo candidato con i grillini? E come faremmo, in quel caso, a correre insieme al M5s?”. Dalle parti di Giuseppe Conte invece l’idea sembra piacere. E non poco. D’altro canto i grillini difesero il professore all’epoca della polemica sul compenso per la partecipazione a Cartabianca. Anche per questo l’ipotesi della sua candidatura comincia a serpeggiare tra Montecitorio e Palazzo Madama.