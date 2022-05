Orsini e la lite con Ruggieri: “Un parlamentare non può attaccarmi, è troppo potente” | VIDEO

Orsini: “Un Parlamentare non può attaccarmi, è troppo potente”

“Se sei un parlamentare non puoi attaccarmi, sei troppo potente”: lo ha dichiarato a Non è l’Arena il docente della Luiss Alessandro Orsini parlando della lite in tv avvenuta con il deputato di Forza Italia Andrea Ruggieri nel corso di Cartabianca, il programma d’approfondimento in onda su Rai 3 nella serata di martedì 17 maggio.

“L’ho visto molto carico, perché” ha chiesto al suo interlocutore il conduttore del programma Massimo Giletti in riferimento alla rissa tv con Ruggieri.

“Per me quel litigio ha un alto valore pedagogico – ha risposto Orsini – se io incontro una persona più potente di me, un parlamentare, un ministro o un presidente del Consiglio che mi dileggia e offende, io lo attacco frontalmente perché per me è prioritario dimostrare di avere coraggio”.

Cronaca / La Luiss chiude l’osservatorio di Orsini: stop al finanziamento da Eni. Confermata l’anticipazione di TPI TV / Orsini: “Mi attaccano perché ho denunciato i baroni corrotti, la mia carriera è stata distrutta” | VIDEO

“Un parlamentare è troppo potente, non può attaccarmi” ha continuato il docente. “Anche nel litigio bisogna avere rispetto per gli avversari e rispettare delle regole nel conflitto”.