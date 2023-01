Ore 15:17 – Attacco al treno: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, 14 gennaio 2023, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Ore 15:17 – Attacco al treno (titolo originale: The 15:17 to Paris), film del 2018 diretto da Clint Eastwood e basato sull’autobiografia The 15:17 to Paris: The True Story of a Terrorist, a Train, and Three American Heroes di Jeffrey E. Stern, Spencer Stone, Anthony Sadler e Alek Skarlatos. Il film racconta la storia dell’attacco terroristico al treno Thalys del 21 agosto 2015 e di come esso sia stato sventato proprio da Stone, Sadler e Skarlatos, che nel film interpretano loro stessi. Di seguito tutte le informazioni.

Trama

Nelle prime ore della sera del 21 agosto 2015, il mondo – tramite i media – è venuto a sapere che nel pomeriggio dello stesso giorno vi è stato un tentativo di attacco terroristico sul treno Thalys 9364, in viaggio da Amsterdam a Parigi, che è stato sventato da tre coraggiosi giovani americani, di cui due militari, che erano in vacanza in Europa: Spencer Stone, Anthony Sadler e Alek Skarlatos.

Il film Ore 15:17 – Attacco al treno ripercorre le vite di questi tre amici, dai problemi che avevano a scuola, alla ricerca del loro posto nel mondo (con Spencer che si allena fisicamente per essere ammesso nel corpo militare e Alek che si reca in Germania), al loro desiderio di fare un viaggio in Europa (visitando Roma, Venezia, Amsterdam e Parigi), fino alla serie di sfortunati eventi che hanno preceduto l’attacco.

Durante quell’esperienza straziante la loro amicizia non ha mai vacillato, trasformandosi nella loro arma più potente, che ha consentito loro di salvare le vite degli oltre 500 passeggeri presenti a bordo. I tre, insieme, riescono ad immobilizzare l’attentatore, il marocchino Ayoub El-Khazzani, il quale era armato con un fucile d’assalto ed intendeva sparare ai passeggeri, e a tenere sotto controllo le condizioni di salute di Mark Moogalian, un passeggero che ha tentato di intervenire ed è stato gravemente ferito da un colpo di pistola esploso dall’attentatore. Grazie al loro gesto riceveranno la Legion d’onore, la più alta onorificenza francese, dalle mani dell’allora presidente François Hollande.

Ore 15:17 – Attacco al treno: il cast

Ma qual è il cast completo di Ore 15:17 – Attacco al treno? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Spencer Stone: se stesso

Anthony Sadler: se stesso

Alek Skarlatos: se stesso

Judy Greer: Joyce Eskel

Jenna Fischer: Heidi Skarlatos

Heidi Sulzman: insegnante infermieristica militare

Thomas Lennon: preside della scuola

P.J. Byrne: Mr. Henry

Sinqua Walls: Marine

Ray Corasani: Ayoub El-Khazzani

Tony Hale: insegnante di ginnastica

Jaleel White: Garrett Walden

Streaming e tv

Dove vedere Ore 15:17 – Attacco al treno in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 21 maggio 2020 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il film anche in live streaming su MediasetPlay.it.