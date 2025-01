Ora o mai più 2025: classifica e vincitore della terza puntata

ORA O MAI PIU’ CLASSIFICA – Chi ha vinto la terza puntata di Ora o mai più 2025, lo show condotto da Marco Liorni su Rai 1? A vincere la puntata è stato Pierdavide Carone. Di seguito la classifica della terza puntata nel dettaglio:

Pierdavide Carone Antonella Bucci Matteo Amantia degli Sugarfree Loredana Errore – Valerio Scanu (pari merito) (Non c’è la quinta posizione per il pari merito) Pago Anonimo italiano Carlotta

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Ora o mai più su Rai 1 nel 2025? In tutto andranno in onda sette puntate: la prima sabato 11 gennaio 2025; la settima ed ultima sabato 1 marzo 2025. In mezzo una pausa legata alla serata finale del Festival di Sanremo 2025. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: sabato 11 gennaio 2025

Seconda puntata: sabato 18 gennaio 2025

Terza puntata: sabato 25 gennaio 2025

Quarta puntata: sabato 1 febbraio 2025

Quinta puntata: sabato 8 febbraio 2025

Pausa causa Festival di Sanremo 2025

Sesta puntata: sabato 22 febbraio 2025

Settima puntata: sabato 1 marzo 2025

Streaming e tv

Abbiamo visto vincitore e classifica della terza puntata di Ora o mai più 2025, ma dove vedere le varie puntate in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,20 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.