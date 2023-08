Ophelia – Amore e morte: trama, cast e streaming del film in onda su Canale 5

Ophelia – Amore e morte è il film in onda questa sera, 22 agosto 2023, alle ore 21,20 su Canale 5 in prima visione. Si tratta di una pellicola del 2018 diretta da Claire McCarthy con protagonista Daisy Ridley. Il film, basato sull’omonimo romanzo di Lisa Klein, è una rilettura dell’Amleto di William Shakespeare dal punto di vista del personaggio di Ofelia. Vediamo insieme la trama, il cast e dove vedere in streaming Ophelia.

Trama

Il film racconta la più celebre delle tragedie del più famoso drammaturgo di tutti i tempi: l'”Amleto” di William Shakespeare. La storia è raccontata dal punto di vista di Ophelia (Daisy Ridley), dama del castello di Elsinore in Danimarca, fidata amica della Regina Gertrude (Naomi Watts), a cui viene affidata da bambina dopo aver perso la madre. Il padre di Ophelia è il consigliere di corte Polonio (Dominic Mafham).

La sua natura ribelle attira l’attenzione del giovane Principe Amleto (George MacKay) che di ritorno al Castello la corteggia senza successo. Ma col passare degli anni e con il susseguirsi di intrighi e tradimenti a corte, finisce per innamorarsi di lui. Ophelia è l’unica a sapere che la Regina ha una relazione con il Principe Claudio (Clive Owen), il fratello del Re (Nathaniel Parker). Quando Re Amleto viene assassinato e Claudio prende il suo posto, il Principe si rifiuta di accettarlo e capisce che c’è stato un complotto nei confronti di suo padre. Ophelia è l’unica capace di dare conforto al tormentato Amleto che decide di sposarla contro la volontà di tutti. Scegliere l’amore la condanna a dover lottare contro le spietate regole di potere del Regno di Danimarca.

Ophelia – Amore e morte: il cast del film

Abbiamo visto la trama del film Ophelia, ma qual è il cast? Protagonisti sono Daisy Ridley, Naomi Watts, Clive Owen, Tom Felton, George MacKay, Daisy Head, Sebastian De Souza, Dominic Mafham, Devon Terrell, Anna Rust, Mia Quiney, Jack Cunningham-Nuttall, Noel Czuczor, Martin Angerbauer. Di seguito gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Daisy Ridley: Ofelia

Naomi Watts: Gertrude / Matilde

Clive Owen: Re Claudio

Tom Felton: Laerte

George MacKay: Principe Amleto

Dominic Mafham: Polonio

Daisy Head: Cristina

Anna Rust: giovane Matilde

Streaming e tv

Dove vedere Ophelia in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 22 agosto 2023 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.