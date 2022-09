Operazione U.N.C.L.E.: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema 1

Stasera, sabato 3 settembre 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Operazione U.N.C.L.E., film del 2015 diretto da Guy Ritchie con protagonisti Henry Cavill e Armie Hammer. La pellicola è l’adattamento cinematografico della serie televisiva Organizzazione U.N.C.L.E. (The Man from U.N.C.L.E.), andata in onda dal 1964 al 1968. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 1963, in piena guerra fredda, l’ex ladro d’arte e agente della CIA Napoleon Solo fa fuggire da Berlino Est Gaby Teller, figlia dell’ex scienziato nazista, poi messosi al servizio degli Stati Uniti, Udo Teller, scomparso da lungo tempo e avvistato a Roma. I due riescono a sfuggire rocambolescamente a Illya Kuryakin, agente del KGB dall’infanzia tormentata, segnata dalla deportazione del padre in un gulag. Ritornato a Berlino Ovest, Napoleon viene informato che lo zio di Gaby, Rudi, lavora per la compagnia di navigazione gestita da Alexander Vinciguerra, figlio di un gerarca fascista ed amico di Mussolini, che si era impegnato a nascondere l’oro nazista in Sudamerica, e da sua moglie Victoria, entrambi a capo ora di un’industria aerospaziale. I due intendono sfruttare le conoscenze di Rudi per costruire una propria bomba atomica. Intuendo le proporzioni mondiali di questa minaccia, la CIA e il KGB non possono fare altro che unire le forze, per cui Napoleon deve collaborare proprio con Illya con il compito di fermare i Vinciguerra e, segretamente, di recuperare un nastro magnetico contenente le ricerche di Udo, anche a costo di uccidere il proprio compagno di squadra. Illya, Gaby e Napoleon giungono a Roma, fingendosi rispettivamente una coppia di fidanzati e un commerciante d’arte, conoscendo a una festa i coniugi Vinciguerra e lo zio Rudi. Grazie a uno speciale sviluppo delle foto, Ilya scopre che i due hanno avuto a che fare con elementi radioattivi, quali l’uranio impoverito. Insieme a Napoleon, si infiltra nella sede della compagnia, dove i due trovano tracce di uranio, ma fanno scattare l’allarme, riuscendo poi a fuggire in maniera rocambolesca.

Operazione U.N.C.L.E.: il cast

Abbiamo visto la trama di Operazione U.N.C.L.E., ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Henry Cavill: Napoleon Solo

Armie Hammer: Illya Kuryakin

Alicia Vikander: Gabriella “Gaby” Teller

Elizabeth Debicki: Victoria Vinciguerra

Luca Calvani: Alexander Vinciguerra

Sylvester Groth: zio Rudi

Hugh Grant: Waverly

Jared Harris: Sanders

Christian Berkel: Udo Teller

Misha Kuznetsov: Oleg

Guy Williams: capitano Smith

Streaming e tv

Dove vedere Operazione U.N.C.L.E. in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 3 settembre 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite SkyGo.