Operation Fortune: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema 1

Stasera, lunedì 17 aprile 2023, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Operation Fortune, film del 2023 diretto da Guy Ritchie, con protagonisti Jason Statham, Aubrey Plaza, Hugh Grant e Josh Hartnett. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Una banda di mafiosi ucraini riesce a rubare un dispositivo noto come la “Maniglia”; il suo valore è stimato in miliardi di dollari. Il governo britannico assume Nathan Jasmine per recuperare il manico prima che il trafficante d’armi miliardario Greg Simmonds possa venderlo al miglior offerente. Nathan assume la super spia Orson Fortune per guidare una squadra composta da Sarah Fidel, JJ Davies e altri. Il team si reca a Madrid, alla ricerca del corriere destinato a trasportare l’hard disk contenente i dati dalla Maniglia.

La loro ricerca viene interrotta da un rivale di Nathan, che sembra essere stato assunto anche lui per recuperare la Maniglia. Sarah, un’abile hacker americana, riesce a copiare per prima il contenuto dell’hard disk. Apprendendo che Simmonds ha in programma di ospitare un gala di beneficenza a Cannes, il team decide di infiltrarsi ricattando la sua star del cinema preferita, Danny Francesco, per aiutarli a distrarre Simmonds.

Simmonds invita Danny e Michaela, la ragazza di Sarah, a trascorrere un po’ di tempo nella sua villa turca ad Antalya. Orson si infiltra nella casa della mafia ucraina per aiutare Sarah ad hackerare i loro computer, mascherandola da rapina. Il governo britannico avverte Nathan che la Maniglia è un’intelligenza artificiale avanzata che può essere programmata per sconfiggere qualsiasi sistema di sicurezza del mondo.

Apprendendo che lo scambio per la Maniglia avverrà ad Antalya, la squadra si reca in Turchia. Mentre Simmonds mostra a Danny i suoi cimeli, Orson e JJ rintracciano una delle talpe di Simmonds nel governo turco. Orson, travestito da avvocato di Simmonds, partecipa allo scambio e lo finalizza, prima che Mike ei suoi uomini interferiscano, uccidano quasi tutti e rubino la Maniglia, il che rende chiaro che Mike è diventato un ladro e stava lavorando in modo indipendente.

Operation Fortune: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Operation Fortune, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jason Statham: Orson Fortune

Aubrey Plaza: Sarah Fidel

Josh Hartnett: Danny Francesco

Cary Elwes: Nathan Jasmine

Bugzy Malone: J.J. Davies

Hugh Grant: Greg Simmonds

Peter Ferdinando: Mike

Eddie Marsan: Knighton

Lourdes Faberes: Emilia

Max Beesley: Ben Harris

Streaming e tv

Dove vedere Operation Fortune in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 17 aprile 2023 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.