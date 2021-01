Operation Finale: la trama del film su Rai 3. Di cosa parla

Questa sera, giovedì 28 gennaio 2021, in prima visione su Rai 3 dalle 21.20 va in onda il film Operation Finale, pellicola del 2018 diretta da Chris Weitz che racconta la cattura di Adolf Eichmann, SS-Obersturmbannführer del Reich. Ma qual è la trama e di cosa parla il film? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Nel 1960 viene individuato in Argentina, nelle campagne circostanti Buenos Aires, un uomo che sembra essere Adolf Eichmann, l’architetto della “soluzione finale”. La scoperta è delle più casuali, perché una ragazza, che ignora di essere di origine ebrea, esce con un ragazzo e lo porta a conoscere il padre cieco, che parlando con lui capisce trattarsi del figlio di Eichmann. Così contatta gli israeliani e il servizio segreto Mossad manda una squadra a indagare sul caso, per accertarsi dell’identità dell’uomo ed eventualmente per rapirlo e portarlo in Israele con l’intento di processarlo.

Streaming e tv

Dove vedere Operation Finale in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – giovedì 28 gennaio 2021 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Potrebbero interessarti Chi sono Sara Hafdaoui e Matteo Diamante, la coppia de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021 Che Dio ci aiuti 6: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata Chi sono Miryea Stabile e Alessio Guidi, la coppia de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021