Operation Finale: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 28 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Operation Finale, film del 2018 diretto da Chris Weitz che racconta la cattura di Adolf Eichmann, SS-Obersturmbannführer del Reich. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Negli anni sessanta, l’agente segreto del Mossad Peter Malkin rintracciò e catturò Adolf Eichmann, SS-Obersturmbannführer del Reich durante la seconda guerra mondiale e criminale di guerra, che sfuggì al processo di Norimberga e fece perdere le sue tracce in Argentina. Dopo la sua cattura venne processato e condannato a morte in Israele per genocidio e crimini contro l’umanità.

Operation Finale: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Operation Finale, ma qual è il cast completo del film? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

Oscar Isaac: Peter Malkin

Ben Kingsley: Adolf Eichmann

Mélanie Laurent: Hanna

Nick Kroll: Rafi Eitan

Joe Alwyn: Klaus Eichmann

Lior Raz: Isser Harel

Haley Lu Richardson: Sylvia Herman

Michael Aronov: Zvi Aharoni

Peter Strauss: Lothar Hermann

Ohad Knoller: Ephraim Ilani

Torben Liebrecht: Yaakov Gat

Pêpê Rapazote: Carlos Füldner

Greta Scacchi: Vera Eichmann

Streaming e tv

Dove vedere Operation Finale in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – giovedì 28 gennaio 2021 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

