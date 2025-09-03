One True Loves: tutto quello che c’è da sapere sul film
One True Loves: trama, cast e streaming del film su Rai 1
Questa sera, mercoledì 3 settembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda One True Loves, film americano del 2023 diretto e prodotto da Andy Fickman. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Emma sta festeggiando il suo fidanzamento con Sam quando riceve una chiamata del tutto inaspettata dopo tre anni, suo marito dato per scomparso, è stato trovato vivo. Ora, Emma dovrà scegliere se tornare alla sua vecchia vita o proseguire sulla nuova strada. Basato sull’omonimo bestseller.
One True Loves: il cast
Abbiamo visto la trama di One True Loves, ma qual è il cast? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Phillipa Soo: Emma
- Simu Liu: Sam
- Luke Bracey: Jesse
- Michaela Conlin: Marie
- Michael O’Keefe: Colin
- Lauren Tom: Ann
- Tom Everett Scott: Michael
- Beth Broderick: Francine
- Gary Hudson: Joe
Streaming e tv
Dove vedere One True Loves in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 3 settembre 2025 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.