Chi è Omar Hussain, la recluta de La Caserma

Chi è Omar Hussain, la recluta (concorrente) de La Caserma, il docu-reality in onda su Rai 2? Il ragazzo (23 anni) è uno studente di origine italo-pakistana proveniente da Massa e Cozzile, un comune in provincia di Pistoia. Ha superato il test MENSA con un QI di 140. In seguito alla separazione dei genitori, ha interrotto bruscamente il rapporto col padre. Ama leggere, suonare il pianoforte e cimentarsi con il canto.

Tra le sue passioni ci sono: la lettura, giocare a scacchi, suonare il pianoforte, cantare e l’attività fisica. Non gli piacciono le persone superficiali e coloro che giudicano o che fanno vanto della propria ignoranza. Come molti suoi coetanei, Omar Hussain è attivo sui social, in particolare Instagram. Il suo più grande sogno è quello di diventare astronauta.

Regole

Abbiamo visto chi è la recluta Omar Hussain, ma quali sono le regole de La Caserma? Le regole da seguire sono poche. Le “reclute” dovranno svegliarsi al suono della tromba e andare a dormire al “suono del silenzio”, alle ore 23. Al massimo dovranno svolgere il “cubo”, ovvero un particolare sistema per rifare il letto. Agli istruttori i concorrenti dovranno rivolgersi sempre con la frase “comandi recluta nome congome”. Prima di parlare davanti a loro, dovranno sempre chiedere il permesso. Non potranno vestire abiti civili, ma dovranno indossare (e rispettare) la divisa militare. Inoltre dovranno sottoporsi al taglio dei capelli.

