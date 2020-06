Oltre la notte, trama e cast del film su Rai 3

Oltre la notte è il film in onda questa sera, 21 giugno 2020, su Rai 3 in prima visione a partire dalle 21.20. Protagonista della pellicola diretta da Fatih Akin è l’attrice Diane Kruger, che interpreta Katja, una donna che cambia completamente quando il marito Nuri e il figlio Rocco muoiono in un attentato, uccisi da un’esplosione. Ma qual è la trama e il cast di Oltre la notte? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

La vita di Katja cambia completamente quando il marito Nuri e il figlio Rocco muoiono in un attentato, uccisi da un’esplosione. Circondata da amici e parenti, la donna prova ad andare avanti dopo il funerale, ma è davvero difficile per lei vivere senza la sua famiglia. Decisa a voler giustizia, Katja si mette sulle tracce degli assassini, sostenuta dall’avvocato di famiglia e migliore amico del marito. Convinta che l’attentato sia di matrice neo-nazista, si batte per dimostrare la sua tesi contro la polizia, che invece ritiene gli imputati legati allo spaccio di droga.

Katja, secondo la trama di Oltre la notte, sta per mollare tutto, quando il suo avvocato le rivela che gli agenti le hanno dato ragione e che i due assassini sono esponenti di un gruppo estremista. Dopo l’arresto dei due sospettati, la donna prende parte al processo, ma nonostante la sua testimonianza, i due vengono rilasciati per mancanza di prove. È in quel momento che Katja decide di farsi giustizia da sola.

Oltre la notte, cast

Tanti gli attori che prendono parte al cast di Oltre la notte, questa sera, 21 giugno 2020, in prima visione su Rai 3 dalle 21.20. Protagonista della pellicola diretta da Fatih Akin è l’attrice Diane Kruger. Ecco tutti gli attori con i relativi personaggi. Ricordiamo che il film ha vinto il Golden Globe per il miglior film straniero.

Diane Kruger: Katja Sekerci

Denis Moschitto: Avv. Danilo Fava

Numan Acar: Nuri Sekerci

Samia Chancrin: Birgit

Johannes Krisch: Avv. difesa Haberbeck

Ulrich Tukur: Jürgen Möller

Ulrich Brandhoff: André Möller

Hanna Hilsdorf: Edda Möller

Henning Peker: comm. Gerrit Reetz

Hartmut Loth: Richter Grabow

Rafael Santana: Rocco Sekerci

Christa Krings: sig.ra Petersen

Siir Eloglu: sig.ra Sebnem

Yannis Economides: Nikolas Makaris

Ecco il trailer del film Oltre la notte, stasera su Rai 3:

Oltre la notte film: diretta tv e streaming

Ma dove vedere Oltre la notte? Il film viene trasmesso in prima serata su Rai 3, stasera domenica 21 giugno 2020 dalle 21.20. Rai 3 è disponibile al tasto 3 del digitale terrestre e anche al tasto 503 per la versione HD. Chi non può seguire in diretta tv il film, può farlo in streaming tramite RaiPlay, la piattaforma (rivitalizzata da Fiorello con VivaRaiPlay) che consente di seguire i contenuti d’intrattenimento anche tramite pc, smartphone e tablet. Chi vuole gustare il film dovrà sintonizzarsi su Rai 3 domenica 21 giugno 2020 alle ore 21:20.

Dove vedere Rai 3 in streaming

Potrebbero interessarti Live Non è la D’Urso, anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 21 giugno Non dirlo al mio capo, le anticipazioni della terza puntata in replica stasera Non dirlo al mio capo: cosa è successo nella precedente puntata, dove eravamo rimasti