Ogni tuo respiro: trama, cast, trailer, storia vera e streaming del film su Rai 3

Ogni tuo respiro è il film in onda questa sera, giovedì 2 settembre, alle ore 21.20. Si tratta di una pellicola del 2017 diretta da Andy Serkis, al suo debutto da regista, con protagonista Andrew Garfield nei panni di Robin Cavendish, attivista britannico dedito ad aiutare disabili e malati, costretto a vivere paralizzato su una sedia a rotelle e con un respiratore a causa della poliomielite. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming Ogni tuo respiro? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film racconta la storia vera di Robin Cavendish che a 28 anni rimase paralizzato a causa della poliomielite. Durante un viaggio d’affari in Kenya, Cavendish (Andrew Garfield) si ammala gravemente di poliomielite e resta per mesi incollato a un letto di ospedale, lontano dalla famiglia e dall’amata moglie Diana (Claire Foy). Proprio Diana, preoccupata per l’aspetto sempre più cupo e abbattuto del marito, decide di strapparlo alla sorveglianza ininterrotta di medici e infermieri, e riportarlo a casa nel Derbyshire. Grazie anche alla rivoluzionaria sedia a rotelle dotata di respiratore, progettata su misura dall’amico Teddy Hall (Hugh Bonneville), Cavendish ritrova la vitalità perduta e inizia a viaggiare per il mondo come paladino per i diritti dei disabili.

Ogni tuo respiro: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Protagonisti sono Andrew Garfield, Claire Foy, Hugh Bonneville. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Andrew Garfield: Robin Cavendish

Claire Foy: Diana Cavendish

Tom Hollander: Bloggs Blacker / David Blacker

Hugh Bonneville: Teddy Hall

Ed Speleers: Colin Campbell

Miranda Raison: Mary Dawnay

Camilla Rutherford: Katherine Robertson

Stephen Mangan: dott. Clement Aitken

Jonathan Hyde: dott. Entwistle

Ben Lloyd-Hughes: dott. Don McQueen

Diana Rigg: Lady Neville

Adam Neill: sig. Pickering

Penny Downie: Tid

Steven O’Donnell: Harry Tennyson

Dean-Charles Chapman: Jonathan Cavendish

Trailer

Ecco il trailer ufficiale in italiano di Ogni tuo respiro, stasera su Rai 3.

Streaming e tv

Dove vedere ogni tuo respiro in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – giovedì 2 settembre 2021 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.