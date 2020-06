Ogni cosa è illuminata: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 3

Questa sera, giovedì 11 giugno 2020, in prima serata su Rai 3 va in onda Ogni cosa è illuminata, film statunitense del 2005. La pellicola è la trasposizione cinematografica dell’omonimo libro autobiografico, in cui Jonathan Safran Foer racconta il suo viaggio (sia fisico che spirituale) sulle orme del nonno, costretto ad emigrare dalla natia Ucraina negli Stati Uniti dopo le persecuzioni antisemite

Ogni cosa è illuminata film: trama

Un giovane ebreo americano, Jonathan, decide di andare alla ricerca della donna che durante la seconda guerra mondiale in un villaggio in Ucraina aveva salvato la vita a suo nonno, nascondendolo durante un raid dei nazisti. In questa ricerca Jonathan viene aiutato da un giovane ucraino, Alex, che con il nonno e la sua cagnetta guida un po’ psicopatica sono emissari di uno strano ufficio specializzato nella ricerca dei parenti ebrei di ricchi americani scomparsi durante la Shoah. Il punto di partenza del viaggio è costituito da una vecchia fotografia del nonno di Jonathan, raffigurante lui e una giovane donna di nome Augustine, e da un nome misterioso: Trachimbrod.

Anche il nonno di Alex ritroverà la sua storia necessariamente rimossa e sarà per lui qualcosa di devastante. Ognuno troverà la pace nello stabilire un nuovo rapporto con gli eventi, accettando la propria appartenenza con il mondo ebraico, e le tombe degli avi saranno ricoperte simbolicamente da quella terra che li ha visti crescere.

Ogni cosa è illuminata film: cast

Qui di seguito il cast del film al completo, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Eugene Hütz – Alexander Perchov

– Alexander Perchov Elijah Wood – Jonathan Safran Foer

– Jonathan Safran Foer Boris Leskin – nonno di Alex

Ogni cosa è illuminata film: trailer

Ecco il trailer del film Ogni cosa è illuminata, in onda stasera 11 giugno 2020 in prima serata su Rai 3 dalle 21.20.

Ogni cosa è illuminata film: diretta tv e streaming

Ma dove vedere Ogni cosa è illuminata? Il film viene trasmesso in prima serata su Rai 3, stasera giovedì 11 giugno 2020 dalle 21.20. Rai 3 è disponibile al tasto 3 del digitale terrestre e anche al tasto 503 per la versione HD.

Chi non può seguire in diretta tv il film, può farlo in streaming tramite RaiPlay, la piattaforma (rivitalizzata da Fiorello con VivaRaiPlay) che consente di seguire i contenuti d’intrattenimento anche tramite pc, smartphone e tablet.

Dove vedere Rai 3 in streaming

