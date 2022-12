Perché Oggi è un altro giorno non va in onda: il motivo

Perché Oggi è un altro giorno oggi – giovedì 15 dicembre 2022 – non va in onda su Rai 1? Il programma condotto da Serena Bortone non viene trasmesso per lasciare spazio alla Maratona Telethon che, come ogni anno, va in onda sulla Rai per raccogliere fondi in favore della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Quando torna? Niente panico, il programma tornerà in onda lunedì 19 dicembre 2022. Oggi salta anche Il Paradiso delle Signore? No, la soap opera andrà in onda regolarmente alle ore 16,05. La programmazione pomeridiana di Rai 1 vedrà poi il Tg1, La Vita in Diretta e L’Eredità.

Come donare

Come fare per donare per Telethon 2022? Torna la Maratona di Telethon, che da tanti anni porta avanti la ricerca contro le malattie rare. La Rai, come da tradizione, sostiene la ricerca con una settimana di Maratona. Tutti i principali programmi del servizio pubblico seguiranno la Maratona e invoglieranno tutti a contribuire. Ma come fare per donare a Telethon 2022? Qual è il numero per mandare un sms o chiamare da rete fissa? Fino al 31 dicembre 2022 è possibile donare al 45510, l’sms solidale. Il valore della donazione è di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari WINDTRE, TIM, Vodafone, iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. È possibile donare anche chiamando da telefono fisso TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali (5 o 10 euro) e da TWT, Convergenze e PosteMobile (5 euro).