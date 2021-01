Official Secrets – Segreto di stato: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 22 gennaio 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Official Secrets – Segreto di stato, film del 2019 diretto da Gavin Hood. La pellicola, adattamento cinematografico del libro The Spy Who Tried to Stop a War di Marcia e Thomas Mitchell, narra la vicenda del processo a Katharine Gun, la whistleblower britannica che denunciò le pressioni illecite di Regno Unito e Stati Uniti per autorizzare la guerra in Iraq. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Gennaio 2003. Katharine Gun lavora come agente impiegata presso la GCHQ. Un giorno riceve una email segreta nella quale si parla di un’operazione di spionaggio della National Security Agency, finalizzata a guadagnare voti per sostenere l’imminente invasione dell’Iraq. Correndo un grande rischio sia personale che professionale, Katharine non riesce a mantenere segreta la nota e la passa ad un’amica affinché la comunichi alla stampa. Martin Bright, giornalista del The Observer, la pubblica infine in prima pagina. Mentre il caso diventa di portata internazionale, Katharine viene arrestata e accusata di aver violato la legge sui segreti ufficiali.

Official Secrets – Segreto di stato: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Official Secrets – Segreto di stato, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Keira Knightley: Katharine Gun

Matt Smith: Martin Bright

Adam Bakri: Yasar Gun

Ralph Fiennes: Ben Emmerson

Matthew Goode: Peter Beaumont

Rhys Ifans: Ed Vulliamy

Indira Varma: Shami Chakrabarti

Conleth Hill: Roger Alton

Jeremy Northam: Ken MacDonald

Chris Larkin: Nigel Jones

Streaming e tv

Dove vedere Official Secrets – Segreto di stato in live streaming e diretta tv? Il film, come detto, va in onda oggi – 22 gennaio 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma – riservata agli abbonati Sky – SkyGo.

