Octopussy – Operazione piovra: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 4 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Octopussy – Operazione piovra, film del 1983, diretto da John Glen. È il tredicesimo film della saga di James Bond, il sesto e penultimo interpretato da Roger Moore. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

James Bond, reduce da una missione a Cuba, dov’è riuscito a sfuggire, a bordo di un mini-jet Bede BD-5, a un missile terra-aria e a distruggere un’intera guarnigione militare di Fidel Castro, è incaricato d’indagare sulla scomparsa del collega 009, ucciso da due gemelli lanciatori di coltelli, mentre rientrava dalla cortina di ferro, dove stava indagando su un traffico di gioielli falsi. Prima di morire, 009 era riuscito a far pervenire un uovo Fabergé in smalto e diamanti all’ambasciata inglese. L’uovo risulta poi essere anch’esso un falso, mentre quello vero è in vendita all’asta di Sotheby’s, alla quale partecipa pure 007 che riesce, rilanciando, a far lievitare spropositatamente il prezzo e a scambiare furtivamente il falso in suo possesso con quello vero. L’asta è vinta da un certo Kamal Khan, un principe afgano in esilio, che vive nel lusso a Udaipur in India, e ha ai suoi ordini una serie di singolari servitori: un maggiordomo forzuto e raffinato (Gobinda), i due lanciatori di coltelli sopracitati e vari killer fra i quali uno con un’inedita arma a yo-yo munita di una lama rotante.

Octopussy – Operazione piovra: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Octopussy – Operazione piovra, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Roger Moore: James Bond

Maud Adams: Octopussy

Louis Jourdan: Kamal Khan

Kristina Wayborn: Magda

Kabir Bedi: Gobinda

Steven Berkoff: Generale Orlov

David Meyer: Mischka

Anthony Meyer: Grischka

Paul Hardwick: Presidente sovietico

Douglas Wilmer: Fanning

Robert Brown: M

Walter Gotell: Generale Gogol

Desmond Llewelyn: Q

Geoffrey Keen: Fredrick Gray

Albert Moses: Saddrudin

Lois Maxwell: Miss Moneypenny

Michaela Clavell: Penelope Smallbone

Vijay Amritraj: Vijay

