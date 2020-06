Notte prima degli esami: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 12 giugno 2020, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Notte prima degli esami, film del 2006 diretto da Fausto Brizzi. Di cosa parla? Qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni sulla pellicola.

Trama

Il film è ambientato a Roma nel mese di giugno del 1989. Luca Molinari, ragazzo spensierato e non molto brillante a scuola, l’ultimo giorno dell’ultimo anno di liceo scientifico riesce a sfogare la rabbia che prova nei confronti del professore di lettere Antonio Martinelli, soprannominato “La carogna”, ricoprendolo di insulti, convinto di non doverlo incontrare mai più. Il professore però, per tutta risposta, gli comunica di aver sostituito un altro docente alla maturità: Luca si troverà Martinelli anche agli esami, per giunta come unico membro interno.

Al fianco di Luca gli amici: il rozzo Massimiliano detto “Massi”, fidanzato con Simona; Alice, l’eterna consigliera; Riccardo, affascinante e spensierato. Una sera Luca, certo di non essere ammesso alla maturità, va a una festa di compleanno e conosce la bella Claudia, anche lei nell’anno della maturità, frequentante il liceo classico. Luca si innamora della ragazza, non avendo tuttavia alcun modo di rintracciarla nei giorni successivi. Claudia è una ragazza con la testa sulle spalle, fidanzata col coatto Cesare e ha un rapporto di amicizia con la nonna Adele, sua consigliera.

Nei giorni seguenti Luca incontra casualmente Martinelli, a cui hanno rubato l’auto, e lo accompagna a fare la denuncia. Riaccompagnato a casa, Martinelli gli offre ripetizioni di lettere: Luca accetta, anche se è convinto che l’insegnante stia fingendo di volerlo aiutare per poi umiliarlo agli esami. Si scopre che Martinelli, duro e severo a scuola quanto a casa, è proprio il padre di Claudia, ma Luca non ne viene a conoscenza. Escono i quadri: Luca viene ammesso all’esame. Luca inizia a frequentare casa Martinelli, non incontrando mai Claudia, e qui si instaura un legame più profondo del semplice rapporto professore-studente.

Nel frattempo Massi, in un momento di debolezza, tradisce la propria ragazza Simona con Loredana, sorella minore di lei, proprio mentre Simona sospetta di essere incinta di lui. Il giorno prima degli esami, Massi e Simona consultano un ginecologo che conferma la gravidanza della ragazza. Dopo aver deciso di tenere il bambino, quel pomeriggio Simona legge il diario di Loredana e scopre il tradimento: dopo essere stato violentemente insultato, Massi tenta di farsi perdonare aspettandola sotto casa per ore, arrivando a inginocchiarsi per strada fino a tarda notte.

Il giorno seguente, il gruppo di amici è “pronto” per l’esame di maturità. All’orale, Luca è in difficoltà e il professor Martinelli gli fa una domanda su un poeta, come da lui promesso, ma su Carducci e non Leopardi. Luca, dopo una breve esitazione, dimostra di conoscere perfettamente l’argomento e il professore, compiaciuto che il suo studente abbia capito il tranello ripassando tutti i poeti italiani studiati in precedenza tranne Leopardi, sorride soddisfatto.

Notte prima degli esami: il cast completo

Abbiamo visto la trama del film Notte prima degli esami, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori principali con i rispettivi ruoli:

Nicolas Vaporidis: Luca Molinari

Giorgio Faletti: prof. Antonio Martinelli

Cristiana Capotondi: Claudia Martinelli

Eros Galbiati: Riccardo

Sarah Maestri: Alice Corradi

Andrea De Rosa: Massimiliano “Massi” Apolloni

Chiara Mastalli: Simona Natali

Armando Pizzuti: Filippo Santilli

Elena Burika: Valentina

Valentina Idini: “Chicca” Salvatori

Marco Aceti: Cesare

Eleonora Ceci: Loredana Natali

Enrica Ajò: Principessa Leila

Matteo Urzia: Roberto Martinelli

Valeria Fabrizi: Nonna Adele

Riccardo Miniggio: Ludovico

Eleonora Brigliadori: madre di Simona e Loredana

Edoardo Costa: Ottavio, il fidanzato della ex-moglie di Antonio Martinelli

Daniela Poggi: Gabriella, la ex moglie di Antonio Martinelli

Carola Stagnaro: la madre “francese” di Riccardo

Alessandra Costanzo: mamma di Chicca

Anita Zagaria: mamma di Massi

Cristina Ramella: prof.ssa Lattanzi

Streaming

Dove vedere Notte prima degli esami in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 12 giugno 2020 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile vederlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

