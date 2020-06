Notte prima degli esami oggi: trama, cast, trailer, streaming del film su Rai3

Questa sera, venerdì 19 giugno 2020, in prima serata su Rai 3 va in onda Notte prima degli esami oggi, film del 2007 per la regia di Fausto Brizzi. La pellicola ha fatto seguito a Notte prima degli esami, dove sono raccontate le vicende degli stessi protagonisti nell’anno 1989, mentre Notte prima degli esami oggi è ambientato nel 2006, anno della vittoria della Nazionale di calcio italiana ai Mondiali in Germania del 2006.

Vediamo qui di seguito tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

Notte prima degli esami oggi film: trama

Luca Molinari è uno studente giunto all’ultimo anno del liceo, ma pensa che non passerà mai gli esami di maturità. Sempre circondato dai suoi storici amici, Riccardo, Alice, Massi e Simona, fidanzata di quest’ultimo, un giorno Luca incontra la stravagante addestratrice di delfini Azzurra e se ne innamora. Da quel momento in poi inizierà una bellissima storia, anche se la vita di Luca verrà turbata dalla scoperta che suo padre tradisce sua madre con la sua insegnante di educazione fisica. Subito questo prometterà al figlio di lasciarla, ma in realtà inventerà diverse bugie rischiando di compromettere il rapporto con Luca. Il percorso verso gli esami, mentre quell’estate l’Italia è impegnata a giocare i mondiali di calcio, sarà lungo e lastricato di discussioni con gli amici, incomprensioni ma anche tantissime emozioni.

Notte prima degli esami oggi film: cast

Qui di seguito il cast del film al completo, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Nicolas Vaporidis – Luca Molinari

Giorgio Panariello – Paolo Molinari

Carolina Crescentini – Azzurra De Angelis

Serena Autieri – prof. Elisabetta Paliani

Paola Onofri – Antonella Molinari

Eros Galbiati – Riccardo

Sarah Maestri – Alice Corradi

Andrea De Rosa – Massimiliano “Massi” Apolloni

Chiara Mastalli – Simona Natali

Armando Pizzuti – Filippo Santilli

Franco Interlenghi – nonno Luigi

Riccardo Rossi – presidente commissione

Clizia Fornasier – Giulia

Enzo Salvi – ispettore Vannucci

Roberto Ciufoli – commissario

Paolo Bernardini – poliziotto collega di Vannucci

Paola Minaccioni – donna sul balcone che guarda la partita dell’Italia

Giorgio Faletti – professor Martinelli (flashback)

Notte prima degli esami oggi film: trailer

Ecco il trailer del film:

Notte prima degli esami oggi film: diretta tv e streaming

Ma dove vedere Notte prima degli esami oggi? Il film viene trasmesso in prima serata su Rai 3, stasera venerdì 19 giugno 2020 dalle 21.20. Rai 3 è disponibile al tasto 3 del digitale terrestre e anche al tasto 503 per la versione HD.

Chi non può seguire in diretta tv il film, può farlo in streaming tramite RaiPlay, la piattaforma (rivitalizzata da Fiorello con VivaRaiPlay) che consente di seguire i contenuti d’intrattenimento anche tramite pc, smartphone e tablet.

Chi vuole gustare il film dovrà sintonizzarsi su Rai 3 venerdì 19 giugno 2020 alle ore 21:20.

Dove vedere Rai 3 in streaming

