Note del Natale – Speciale Giubileo: anticipazioni, ospiti e streaming

Questa sera, martedì 24 dicembre 2024, alle ore 22 su Rai 1, dopo la Messa serale della Vigilia e il rito d’inaugurazione del Giubileo presieduto da Papa Francesco, va in onda Note del Natale – Speciale Giubileo, l’evento che unisce musica, cultura e tradizione. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma, condotto da Eleonora Daniele, accompagnerà gli spettatori nell’atmosfera della Notte Santa con le voci di artisti eccezionali come Giovanni Allevi, Claudio Baglioni, Andrea Bocelli, il coro della Cappella Giulia della Basilica di San Pietro, la violinista Anastasiya Petryshak e i passi di danza di Roberto Bolle in un cammino che si fa metafora di avvicinamento alla Porta Santa.

Le note del Natale, primo evento dell’anno Giubilare, introdurrà il pubblico di Rai 1 nel racconto e nell’atmosfera di un rito antichissimo con le parole del Cardinale Mauro Gambetti, Arciprete della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano e Vicario Generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, e di Padre Ibrahim Faltas, Vicario della Custodia di Terra Santa, in collegamento dalla Grotta della Natività a Betlemme.

“Il Natale è una festa universale che unisce tutti in un momento di riflessione, gratitudine e speranza. Mai come quest’anno gli occhi del mondo, nella notte di Natale, saranno concentrati sulla basilica di San Pietro, – ha dichiarato padre Enzo Fortunato, direttore della Comunicazione della Basilica di San Pietro in Vaticano – dove avrà luogo il rito solenne dell’apertura della Porta Santa. Le note del Natale vuole essere la continuazione della gioia che Papa Francesco dona alla Chiesa nell’apertura del Giubileo ordinario. Grazie ai talenti artistici delle donne e degli uomini del nostro tempo riusciamo a gioire per questo importante appuntamento per la Chiesa Universale. Il Giubileo – conclude padre Enzo – è un momento per focalizzare l’attenzione sull’umanità perché la Chiesa è madre misericordiosa e accogliente con tutti e soprattutto con gli ultimi”.

Streaming e tv

Dove vedere Note del Natale – Speciale Giubileo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – martedì 24 dicembre 2024 – alle ore 22 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.