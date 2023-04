Chi è Nora Venturini, la moglie di Giulio Scarpati ospite a Oggi è un altro giorno: figli, età, anni, carriera, lavoro, vita privata, scrittrice, sceneggiatrice

Nora Venturini è la moglie di Giulio Scarpati, il grande attore ospite nella puntata di pomeriggio di Oggi è un altro giorno. Si tratta di una regista teatrale e sceneggiatrice. Magari poco nota al grande pubblico, la moglie di Giulio Scarpati ha anche scritto serie tv e tv movie. Tutti si ricordano di lui per il ruolo di Lele Martini nella storica fiction Rai Un medico in famiglia.

L’attore è alquanto riservato e molto raramente si è fermato a parlare della sua vita privata e sentimentale. Nora Venturini e Giulio Scarpati sono sposati dal 1981 e hanno due figli: nel 1988 è nato Edoardo, mentre la secondogenita Lucia è nata nel 1994. Come detto Nora Venturini è una regista teatrale e sceneggiatrice. Ha anche scritto dei libri, a cominciare da L’ora di punta, la prima indagine della tassista detective, cui ha fatto seguito Lupo mangia cane. Nel 2019 è uscita la terza indagine di Debora Camilli, Buio in sala. La serie della tassista detective è stata pubblicata in Germania, in Spagna e in America Latina.

“Prima di essere una scrittrice sono sempre stata una grande lettrice sia di classici che di contemporanei. E soprattutto della letteratura di genere ho sempre amato il giallo. Il tipo di giallo che preferisco e che scrivo anch’io, è quello all’europea, all’italiana, insomma come i gialli di Camilleri che esplorano la natura umana negli ambienti quotidiani dove il male, l’assassino, è nella quotidianità. È colui che uccide spinto dai sentimenti”, ha detto in un’intervista la moglie di Giulia Scarpati parlando della sua passione per la scrittura.

I due vivono a Roma ma sono molto riservati. “Parlo poco della mia vita privata”, ha dichiarato tempo fa Giulio Scarpati da Francesca Fialdini. “Sinceramente non so che padre sono: il mestiere di genitore è molto difficile. Bisogna non caricare i figli delle nostre ansie, si rischia di creargli sfiducia nel futuro… In questo momento storico viviamo questa problematica in maniera molto pressante, c’è grande difficoltà a tenere separati i ruoli, ad educare in maniera corretta”, ha aggiunto Giulio Scarpati.