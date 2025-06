Noos – L’avventura della conoscenza: anticipazioni, ospiti e streaming

Stasera, lunedì 23 giugno 2025, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Noos – L’avventura della conoscenza, la serie scientifica di Rai Cultura dedicata alla divulgazione scientifica e ai diversi campi della conoscenza condotta da Alberto Angela. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Apre con un ospite d’eccezione – Jovanotti – la nuova stagione “Noos – L’avventura della conoscenza”, il programma condotto da Alberto Angela, in onda lunedì 23 giugno alle 21.25 su Rai 1. L’artista interverrà nello studio immersivo di “Noos” per parlare con Alberto Angela del suo percorso umano e musicale tra arte, scienza e grandi viaggi esplorativi.

Tornerà poi a “Noos” un volto storico della trasmissione, il filosofo della scienza Telmo Pievani che commenterà la traccia dell’ultima prova di maturità che è stata tratta da un suo testo. L’avventura nella conoscenza proseguirà alla scoperta dell’amore: con Emmanuele Jannini, professore di Endocrinologia, Andrologia e Sessuologia Medica all’università di Roma Tor Vergata, si affronterà il tema dell’innamoramento: cosa avviene nel corpo umano quando ci si innamora? Cosa scatta nel cervello quando si è attratti da un’altra persona? E quando si decide di tradirla? Con Daniela Lucangeli, professoressa di Psicologia dello sviluppo e dell’Educazione all’Università di Padova, si indagheranno in particolare i comportamenti dei più giovani, degli adolescenti, per capire come vivono i sentimenti oggi che esistono i social e tutto passa prima attraverso uno schermo che nella realtà: quello che si conosce sulla seduzione, sull’attrazione, sulle relazioni sentimentali va analizzato in modo differente?

Una pagina poi sull’obesità: una malattia cronica, sistemica, che coinvolge il metabolismo, il cervello, gli ormoni, le emozioni e che favorisce l’insorgenza di gravi patologie: Paolo Sbraccia, Ordinario di Medicina Interna all’Università degli Studi di Roma a Tor Vergata, approfondirà gli effetti della semaglutide, il farmaco per il diabete utilizzato anche per far perdere peso ai pazienti obesi. Quali sono i rischi? E i benefici? Chi deve ricorrere a questa soluzione e in quali situazioni è fortemente sconsigliato?

L’esperto di scenari internazionali Dario Fabbri aiuterà a capire il mondo attraverso la geopolitica con una attenta analisi sull’attualità, mentre lo scrittore Carlo Lucarelli parlerà dei suoi racconti a cavallo tra il crimine, gli enigmi e la scienza, la nutrizionista Elisabetta Bernardi spiegherà quali sono le regole da seguire per una sana alimentazione e Il climatologo Gian Maria Sannino parlerà del crescente fenomeno degli incendi boschivi e del suo legame con il cambiamento climatico. Infine, l’astrofisica Edwige Pezzulli porterà il pubblico alla scoperta dell’universo.

Streaming e tv

Dove vedere Noos – L’avventura della conoscenza in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.