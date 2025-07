Noos – L’avventura della conoscenza: anticipazioni, ospiti e streaming

Stasera, lunedì 14 luglio 2025, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Noos – L’avventura della conoscenza, la serie scientifica di Rai Cultura dedicata alla divulgazione scientifica e ai diversi campi della conoscenza condotta da Alberto Angela. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

È dedicata ad una grande conquista della medicina che sta aumentando la speranza di vita di molti bambini la puntata di “Noos – L’avventura della conoscenza” in onda questa sera alle 21.25 su Rai 1: la terapia CAR-T, una nuova cura che sta sconfiggendo il Neuroblastoma, uno tra i più frequenti tumori infantili. Grazie alla ricerca scientifica e all’impegno instancabile di medici e ricercatori, oggi questa malattia fa un po’ meno paura.

Alberto Angela ne parlerà con il professor Franco Locatelli, direttore del Centro studi Oncoematologici dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, a guida dello sviluppo in Italia di questa terapia e pioniere della ricerca sul Neuroblastoma. Si potrà conoscere anche la storia di guarigione di Matteo, un bimbo curato con la terapia CAR-T proprio presso il Bambino Gesù di Roma per capire quali sono i meccanismi che la caratterizzano rendendola una risorsa fondamentale nella lotta ai tumori infantili. La copertina di questa nuova puntata di “Noos” è dedicata al cibo, argomento molto dibattuto. La preoccupazione principale delle persone è quella di comprendere cosa sia veramente sicuro mangiare e cosa rischia di essere nocivo. Quali sono davvero i rischi?

Se ne parlerà con il professor Dario Bressanini, chimico e docente universitario, che da anni studia e racconta le sostanze di cui sono fatti gli alimenti. Si parlerà anche del potere del cibo sulla memoria. Il cibo, infatti, parla al nostro cervello prima ancora che al nostro palato. Con Elisabetta Bernardi ci cercherà di capire perché il dolce è il nemico più temuto di ogni dieta. E poi in questa quarta puntata un gradito ritorno: quello dell’astronauta Samantha Cristoforetti che, nello studio immersivo di “Noos”, si confronterà con Alberto Angela sulle tematiche più interessanti relative alle prossime sfide dell’esplorazione spaziale. Ci sarà anche l’astrofisica Edwige Pezzulli che porterà gli spettatori in viaggio tra i corpi celesti mentre con Dario Fabbri si approfondirà l’attuale situazione geopolitica internazionale. Tornano Carlo Lucarelli con nuovi enigmi legati alla scienza e all’investigazione e Massimo Polidoro che parlerà delle più incredibili deep fake online, Emmanuele Jannini con una rubrica sull’’amore e il sesso nell’antichità e Alessandro Chiarenza per le ultime scoperte scientifiche sui dinosauri.

Streaming e tv

Dove vedere Noos – L’avventura della conoscenza in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.