Non ti pago: il cast del film (attori e personaggi) con Sergio Castellitto su Rai 1 tratto dalla commedia di Eduardo De Filippo

Non ti pago è il film tv diretto da Edoardo De Angelis, in onda su Rai 1 il 2 gennaio 2024 alle ore 21.25 e tratto dalle commedie di Eduardo De Filippo. Rai 1 continua dunque a proporre in prima serata il grande teatro di Eduardo, sotto forma di film per la tv. Protagonista di questa pellicola è Sergio Castellitto. Nel cast anche Maria Pia Calzone, Pina Turco, Giovanni Ludeno, Gianluca Di Gennaro, Angela Fontana, Giovanni Esposito, Antonella Morea, Carmen Pommella, Biancamaria D’amato e con Maurizio Casagrande, con la partecipazione straordinaria di Antonio Casagrande. Ecco gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Don Ferdinando Quagliuolo: Sergio Castellitto

Concetta Quagiuolo: Maria Pia Calzone

Stella Quagiuolo: Pina Turco

Mario Bertolini: Gianluca Di Gennaro

Margherita: Angela Fontana

Aglietiello: Giovanni Ludeno

don Raffaele Console: Maurizio Casagrande

don Saverio: Antonio Casagrande (scomparso nel luglio 2022)

La Collection De Filippo è un ambizioso progetto di trasposizione filmica dei capolavori teatrali di Eduardo De Filippo, grande protagonista del Teatro italiano e internazionale. Le commedie di Eduardo fondono in un meccanismo perfetto la comicità̀ con l’inquietudine, il ritmo dell’azione con la riflessione. Sotto un’apparente leggerezza sono, in realtà̀, specchio amaro e ironico della nostra società̀ e dunque assolutamente attuali. Su questo fil rouge della contemporaneità si è iniziato a lavorare attraverso la trilogia di Eduardo De Angelis interpretata da Sergio Castellitto in “Natale in casa Cupiello, “Sabato, domenica e lunedì” e “Non ti pago” e come un unico discorso che racconta lo sfaldarsi dei legami tradizionali e la loro sempre più faticosa ricomposizione all’irrompere delle mutazioni sociali ed economiche che attraversano la società italiana a partire dal dopo guerra.

Trama

Abbiamo visto il cast, ma qual è la trama di Non ti pago? La commedia in tre atti scritta da De Filippo nel 1940 e messa in scena per la prima volta nello stesso anno, ha come protagonista Ferdinando Quagliuolo, gestore di un banco lotto, ereditato dal padre, nel quale lavora come impiegato, Mario (Procopio nelle prime versioni) Bertolini, sempre molto fortunato al gioco, diversamente dal suo datore di lavoro, che per questo lo invidia. Per di più, Mario corteggia la figlia di Quagliuolo, Stella, con la complicità della mamma di lei, Concetta, e vive nella casa nella quale aveva vissuto don Ferdinando fino alla morte del padre. Un giorno Mario annuncia una vincita ricchissima grazie ai numeri avuti in sogno dal padre di don Ferdinando, che rivendica subito i soldi, adducendo come ragione il fatto che il padre defunto non sapeva del suo trasferimento in un’altra casa e che quindi quei numeri erano destinati a lui. Di fronte alla determinazione di Mario, don Ferdinando lo maledice: la sequela di disgrazie che occorrono al giovane sono il motore degli eventi successivi.